Dogecoin oplever dæmpet volatilitet, mens opmærksomheden skifter til fremadstormende Shiba Memu

Dogecoin (DOGE) forsøger at genvinde momentum efter et fald på 25%, der startede den 26. juli. Den originale meme-mønt forbliver begrænset i en køberbefolket efterspørgselsregion. Selvom du måske forventer massive køb for at udløse prisoptrends, begrænser følelsesløs volatilitet Dogecoins potentielle stigninger.

Dæmpet volatilitet efterlader Dogecoin lammet

Dogecoin steg omkring 0,6% inden for det seneste døgn, og forsøgte at komme sig efter at have konsolideret omkring $0,0604 prisgulvet i ugevis. Selvom de tekniske indikatorer tyder på mulige kursgevinster, så efterlader den dæmpede volatilitet DOGE lammet.

Bitcoins månedlige realiserede volatilitet faldt under Dogecoins, hvilken er en usædvanlig udvikling på kryptovalutamarkedet.

Kilde – Trading View

Dogecoin-prisen svævede inden for et efterspørgselsområde på pressetidspunktet. Du ville forvente massive prishandlinger i denne zone. En forstærket opadgående trend kunne skubbe DOGE ud af denne region for at udforske 50d EMA til $0,0639.

En sådan stigning ville få Dogecoin til at målrette $0,0666, hvor den stod over for afvisning under sit for tidlige forsøg den 28. august. Et brud og tæt på ud over 100d EMA ville udløse en genoplivningsstigning, der kunne udvide sig til at bekræfte solide optrends for Dogecoin.

I mellemtiden kan sælgerpresset få DOGE til at falde under den tætte støtte på $0,0604, hvilket potentielt vil få alt til at falde for at samle salgssidens likviditet under dette fodfæste.

Mens Dogecoins rute forbliver uklar, fortsætter AI-centreret Shiba Memu med at vinde opmærksomhed, og dets forsalg nærmer sig $3,5 millioner-mærket. Shiba Memu er en meme-krypto, der kombinerer kunstig intelligens og blockchain for at bygge et selvmarkedsføringskraftcenter.

Shiba Memu – udnytter AI for at blive et ustoppeligt marketingkraftcenter

Shiba Memu er i modsætning til mange meme-aktiver, der lanceres med hype, før de kæmper for at fastholde entusiaster på grund af uklar tokenomics og mangel på nytte. Det nyligt lancerede token udnytter AI-baseret software til at lære frugtbare marketingstrategier og annoncere sig selv på forskellige sociale platforme og relevante fora.

Ifølge dets hvidbog vil Shiba Memu få mere magt og intelligens, efterhånden som det skrider frem til at dominere kryptoverdenen. Det lyder,

“Efterhånden som det udvikler sig, vil Shiba Memu-tokenet blive mere intelligent og kraftfuldt og vokse eksponentielt på sin vej til at blive en førende spiller på kryptovalutamarkedet.”

Bør du investere i Shiba Memu?

Shiba Memu blomstrer allerede, og dets eksplosive forsalg tiltrækker fortsat opmærksomhed og nærmer sig 3,5 millioner dollars. Shiba Memus eksplosive forsalg bekræfter investorernes tillid til tema-kryptoen.

Shiba Memu kunne være en lukrativ mulighed for krypto- og AI-entusiaster. Dens unikke forening af teknologier giver fordele som forstørret ROI, førsteklasses gennemsigtighed og selvforsyning. Da eksperter forudser AI til at være en industri på 1,87 billioner dollars i 2030, tilbyder Shiba Memu en unik investeringsmulighed for betydelige afkast.

Du kan købe SHMU-tokens via Shiba Memu hjemmesiden. Tokenet handlede til $0,030700 i skrivende stund. Tidlige investorer vil kunne erhverve sig meme-mønten til en billigere pris, da dens pris stiger dagligt kl. 18:00 GMT.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.