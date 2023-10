Memeinator rejser $528.000 under forsalg. Er dette en 10x investering i 2023?

Meme-kryptovalutaer dukker op til venstre, højre og i midten. Men hvor mange er af den rigtige kvalitet til at lykkes og dominere? Memeinator (MMTR), en ny mememønt, lover at adskille avnerne fra kornet. Projektet vil bruge AI til at ødelægge svage memes, så kun de magtfulde kan dominere. Samfundet genlyder løftet. Inden for få dage efter lanceringen af et forsalg den 27. september, har Memeinator rejst over $528.000. Investorer kan købe tokenet til en pris på $0,0112 på projektets hjemmeside.

Om Memeinator

Copy link to section

Memeinator er en krypto mønt, der forsøger at ride med på meme-bølgen for at gå viralt og opnå bred accept. Projektet investerer enormt i branding for at skabe social hype og blive mægtig.

Den åbenlyse innovative funktion ved Memeinator er dens AI-applikation. Den kan prale af strapline: “Din memes overlevelse er ikke op til dig. Det er op til mig.” Målet er at bruge AI til at ødelægge svage rivaler, der ikke har nogen fremtid i meme-verdenen. AI’en scanner nettet for at identificere de svage memes. Ved at tage en brutal kamp mod de dårlige memes, så forsøger Memeinator at opnå herredømme.

Memeinator ønsker også at blive bæredygtig, i modsætning til sine meme-rivaler. Det bruger Twitter API’er og OpenAI-teknologi til at nå sine mål. Ved at udnytte disse eksisterende teknologier kan Memeinator vokse, efterhånden som brugen af kunstig intelligens bliver udbredt.

Er Memeinator en 10x investering i 2023?

Copy link to section

Memeinator er lige begyndt, og det kan være subjektivt at forudsige, hvor meget potentiale det rummer. Dens innovative produktlanceringer og kraftfulde markedsføring kunne dog give den mulighed for at nå beundringsværdige højder.

Fra projektets hvidbog søger Memeinator at lancere på de førende børser. Men før opførelsen vil projektet samles for et stort publikum for at støtte det. Faktisk er Memeinator rettet mod en verdensomspændende tilhængerskare af ligesindede meme-dræbere. Modstandssamfundet vil mødes på tværs af sociale platforme som Telegram, Discord, Twitter osv.

Med et tilstrækkeligt stort antal investorer, der støtter Memeinator, kan en eventuel efterspørgsel drive prisen. Opbakningen overvinder sandsynligheden for, at projektet kollapser efter lanceringen. Dette vil også tillade en prisopdagelse for tokenet, før den bredere offentlighed får interesse for det.

Hvordan får Memeinator sin værdi?

Copy link to section

Ligesom andre kryptovalutaer vil Memeinator få sin værdi fra øget brug. Måden at låse op for efterspørgslen på er at være centrum for online chat gennem en kraftfuld marketingstrategi.

Bortset fra spekulationer, har Memeinator et hjælpeprogram i andre Web 3.0-områder. Efter forsalget vil Memeinator-teamet lancere et web 3.0-spil. Spillere i Memeinator-spillet vil deltage i fjendens meme-kampe. Ideen er at bygge videre på løftet fra Memeinator i at afmontere sine svage rivaler og voksende popularitet.

Projektet vil også lancere eksklusive NFT’er til sine forsalgskøbere. NFT’erne vil demonstrere projektteamets kreative værker. Samleobjekterne har frynsegoder og potentielle gevinster til indehavere. Den øgede brug på NFT-markedet kan øge populariteten og låse op for mere værdi for Memeinator.

Omvendt kan Memeinator-fællesskabet dedikere nogle tokens gennem en indsatsfunktion, der skal lanceres. Brugere vil få yderligere tokens til konkurrencedygtige priser, hvilket øger deres passive indkomst. Indsatsen er også en passende måde at bevare værdien af Memeinator token og gøre den bæredygtig.

Bør du købe Memeinator i denne uge?

Copy link to section

Memeinator har allerede skudt sit længe ventede forsalg i gang. Det spændende aspekt ved at investere i denne uge er at erhverve sig tokenet til en attraktiv pris. Prisen stiger på hvert trin af forsalget, hvilket betyder, at tidligere er bedre.

Når forsalget slutter, får tidlige støttespillere mere værdsatte tokens. Det betyder også, at da værdien af MMTR låses op efter notering, har tidlige investorer overhånd.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.