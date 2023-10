GBP/USD prognose: signaler som tre hvide soldater danner

GBP/USD -kursen vendte tilbage fredag, efter at USA offentliggjorde blandede økonomiske resultater. Det er steget i de seneste tre dage i træk og nåede til et højdepunkt på 1,2245, det højeste punkt siden tirsdag.

Fed minutter foran

GBP/USD-parret vendte tilbage efter de blandede amerikanske jobdata. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede den amerikanske økonomi over 336.000 job i september efter at have skabt mere end 220.000 i den foregående måned.

Den rapport var bedre end medianestimatet på 180k. Det var også den største månedlige stigning i et par måneder. Den amerikanske dollar blev svækket på grund af den nøje overvågede lønrapport.

Den gennemsnitlige timeløn steg med 4,2 % i september efter at være steget med 4,3 % i den foregående måned. Det var en mindre stigning end medianestimatet på 4,3 %. Lønningerne steg også med 0,2 % fra en måned tidligere, mens arbejdsløsheden steg opad til 3,8 %.

Lønvæksttallet er det vigtigste på grund af dets indflydelse på inflationen. Højere lønninger fører til mere forbrugerforbrug og højere priser.

Den næste vigtige katalysator for GBP/USD-parret vil være de kommende amerikanske FOMC-minutter, der er planlagt til onsdag. Disse referater vil give mere farve om, hvad du kan forvente på de næste møder.

I det sidste møde viste punktplot, at de fleste embedsmænd forventer, at banken vil levere mindst en ekstra stigning i år. Hvis det sker, vil banken presse renterne til det højeste niveau i mere end to årtier.

Den anden afgørende GBP/USD-nyhed vil være de amerikanske forbrugerinflationsdata, der er planlagt til torsdag. Disse tal vil sandsynligvis vise, at landets inflation sprang til 4 % i september, da benzinprisen steg.

GBP/USD teknisk analyse

GBP/USD er vendt tilbage, efter at den styrtede til det laveste niveau på flere måneder på 1,2025 i oktober. På det daglige diagram forbliver parret stadig under det 50-dages glidende gennemsnit, mens RSI har peget opad. Det vigtigste er, at parret har dannet et tre hvide soldater-mønster, som normalt er et bullish tegn.

Men forsigtighed er berettiget, da parret ser ud til at danne et brud- og gentestmønster ved at genteste modstanden ved 1,2311, det laveste sving den 26. maj. Derfor er udsigterne for parret bearish, så længe det er under 1,2311.

