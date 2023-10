Amerikansk dollarindeks (DXY): midlertidig tilbagetrækning, CPI, FOMC minutter frem

Det amerikanske dollarindeks (DXY) trak sig tilbage i tre dage i træk, da investorerne fokuserede på de seneste amerikanske non-farm payroll-data (NFP). Efter at have toppet på $107,31 i tirsdags faldt indekset til et lavpunkt på $105,93.

Amerikansk inflation og FOMC minutter frem

Det amerikanske dollarindeks var i søgelyset denne uge, da handlende så intriger i Kongressen og de seneste økonomiske data. Kongressen vedtog et lovforslag for at forhindre en regeringsnedlukning i de næste 45 dage, hvilket førte til afsættelsen af Kevin McCarthy, taleren.

Disse intriger, sammen med øget partiskhed, betyder, at USA sandsynligvis vil have en regeringsnedlukning i november.

Den anden vigtige nyhed kom ud onsdag, da ADP offentliggjorde sine private lønningsdata. Rapporten viste, at den private sektor kun skabte 89.000 job i september, den mindste stigning i måneder. Det førte også til en lille udsættelse på obligationsmarkedet.

De sidste vigtige data var de officielle amerikanske lønningslister uden for landbruget data. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien over 320.000 job i september, en stor stigning fra de tidligere 220.000. Rapporten var meget højere end medianestimatet på 160.000.

Der var nogle negative dele i rapporten. Arbejdsløsheden steg til 3,8 %, mens lønvæksten trak sig tilbage. Den gennemsnitlige timeløn steg med 4,2 %, hvilket er lavere end de tidligere 4,3 %.

Når man ser fremad, vil Federal Reserve offentliggøre referater fra sit tidligere møde på onsdag. Disse referater vil give mere information om, hvad man kan forvente i de kommende møder.

De vigtigste USD-nyheder vil være de kommende amerikanske inflationstal, der er planlagt til torsdag. Økonomer forventer, at dataene viser, at overskriften og kerneinflationen steg lidt i september, da benzinpriserne steg.

Heldigvis er råoliepriserne trukket beskedent tilbage i de sidste par dage, hvor Brent handles til $84.

US dollar indeks prognose

Det daglige diagram viser, at DXY-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det krydsede for nylig de vigtige modstandsniveauer på $104,80 og $105,93, de højeste udsving den 31. maj og den 8. marts. Dollaren forbliver over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst af alt har indekset dannet et brud- og gentestmønster ved at flytte til $105,93. I prishandlingsanalyse er dette normalt et tegn på en bullish fortsættelse. Derfor vil indekset sandsynligvis genoptage sin opadgående tendens i de næste par uger. Hvis dette sker, er det næste niveau at se $110.

