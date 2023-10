Bancor (BNT)-prisen stiger med over 50 % på Upbits massive akkumulering

Midt i en relativt stillestående weekend for kryptovalutamarkedet er Bancor (BNT) dukket op som en fremragende performer med en prisstigning på mere end 50 %.

BNT price chart

Dette bemærkelsesværdige prisstigning kan tilskrives betydelige udviklinger inden for Bancor-økosystemet og bemærkelsesværdig kryptohvalakkumulering.

Upbits BNT-hvalakkumulering

Upbit, Sydkoreas største cryptocurrency-børs, har været en vigtig katalysator i Bancors seneste prisstigning.

En cryptocurrency-pung, der menes at være knyttet til Upbit, akkumulerede strategisk betydelige 4,71 millioner BNT-tokens på mindre end 12 timer, svarende til cirka 2,54 millioner dollars, hvilket repræsenterer bemærkelsesværdige 3,3% af hele BNT-tokensforsyningen.

Akkumuleringsaktiviteten sendte krusninger gennem hele markedet, hvilket fik BNTs pris til at slynge fra $0,39 til $0,56. Sideløbende med prisstigningen oplevede det samlede transaktionsvolumen for Bancor-tokenet en svimlende stigning på 5100%.

I de fleste tilfælde akkumulerer hvaler tokens for at drage fordel af en forestående prisstigning.

Bancor (BNT) prisanalyse og prisudsigter

Før den nuværende prisstigning havde Bancors pris handlet inden for et konsoliderende interval i over en måned. Tokenprisen har dog allerede dannet et Golden Cross, et bullish teknisk mønster, hvor et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over et langsigtet glidende gennemsnit, hvilket markerer en positiv trendvending.

Bancor (BNT) price analysis

Men selvom der er alle tegn på en bullish trend, er det vigtigt at notere sig det snurrende lys, der også er dukket op, hvilket tyder på potentialet for en trendvending.

Da BNT-prisen svæver omkring $0,6142 modstand, har den mulighed for at genvinde momentum og målrette den øvre modstand til $0,6974. Yderligere bullish momentum kan drive prisen mod $0,80-niveauet.

Ikke desto mindre er markedet fortsat modtageligt for bearish kræfter. En manglende opretholdelse af support over $0,5473 kan resultere i et prisfald, med potentielle test af lavere supportniveauer på $0,4908 og $0,4230. Derudover kan short selling på markedet føre til prisfald.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.