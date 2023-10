Denne analytikers Bitcoin-forudsigelse er bullish for IOTA, Solana, Quant, Cardano

Bitcoin- prisen har holdt sig meget godt siden den 17. august, hvor den styrtede ned til et lavpunkt i flere måneder på $24.950. Det er vendt tilbage til ~$28.000, selvom markedsrisiciene fortsatte. Nogle af de største risici er frygten for høje renter i USA, skyhøje obligationsrenter og geopolitik.

Analytiker forklarer den bullish sag for BTC

Analytikere har blandede meninger om den nuværende tilstand af kryptoindustrien. Nogle, som MicroStrategys Michael Saylor, er ekstremt bullish, som det fremgår af virksomhedens seneste køb.

Andre analytikere forventer, at Bitcoin-prisen vil genoptage den nedadgående tendens, efterhånden som kryptovinteren fortsætter.

I mellemtiden har en kryptoanalytiker og ekspert i kæden i en note hævdet, at Bitcoin-prisen snart kan genoptage den bullish trend. Analytikeren, der går under navnet Checkmate, er den ledende analytiker for Glassnode, en førende on-chain analysevirksomhed.

I et tweet bemærkede han, at Bitcoins profit/tab momentum for kortsigtede indehavere var flyttet til det grønne område. Han bemærkede, at dette var den mest responsive on-chain trendindikator i økosystemet. Som sådan kan dette være den endelige overskudsoptagelse før undergang eller en tilbagevenden til Bitcoins styrke. Han tror på det sidste synspunkt.

I et separat tweet påpegede han, at Bitcoin handlede i værdizonen og lå under det sande markedsomkostningsgrundlag. Som vist nedenfor argumenterede han for, at bjørne virkede forkerte til disse priser.

Bitcoins genopretning kræver 2 ting

Jeg tror på, at Bitcoin-prisgenopblomstring kræver to ting for at ske. For det første har den brug for, at Fed opgiver sin ekstremt høgagtige tone. Banken har allerede hævet renten til et højt niveau i flere årtier på 5,50 % og peget på endnu en stigning på 0,25 %. Det har også bemærket, at det vil efterlade dem på et forhøjet niveau i et stykke tid.

For det andet har BTC brug for regulatorisk klarhed i USA. I denne forbindelse skal Securities and Exchange Commission (SEC) først acceptere spot Bitcoin ETF’er fra virksomheder som Vanguard, Fidelity og Blackrock.

Den anden vigtige regulatoriske begivenhed vil være resultatet af de igangværende Binance og Coinbase retssager i USA. Disse retssager vil sandsynligvis have en stor indvirkning på Bitcoin og andre altcoins. Hvis Glassnode-analytikeren har ret, betyder det, at andre altcoins som Cardano, Solana, IOTA, Internet Computer (ICP) og Quant vil fortsætte med at stige. Historisk set har disse mønter tendens til at bevæge sig i samme retning som Bitcoin.

