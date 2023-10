Lige i: exchange Deribit udvider sit produktsæt med SOL-, MATIC- og XRP-muligheder

Deribit, en kryptobørs for optioner, foretog et betydeligt skridt på trods af den fortsatte markedsvolatilitet og fangede kryptospillernes opmærksomhed den 9. oktober. Rapporter viser netværkets forpligtelse til at udvide sine produkter med Solana (SOL), XRP og Polygon (MATIC) muligheder.

Deribit lover flere tilbud i EU

Børsen afslørede planer om at lancere optionskontrakter for forskellige digitale aktiver i EU fra januar 2024. I betragtning af den seneste faldende volatilitet inden for sektoren for digitale aktiver, bekræfter Deribits træk dens dedikation til at tilbyde kunderne massive muligheder til sine kunder.

Udover at udvide sit produktsortiment søger Deribit at opnå regulatorisk godkendelse i EU. Børsen planlægger at opnå et mæglercertifikat i EU, hvilket viser dens ønske om at overholde myndighederne og tilbyde licenserede produkter.

Deribits ekspansionsstrategi kom, da mængden af spot- og derivathandel for kryptovaluta faldt til det laveste mærke siden 2020. I mellemtiden er børsen fortsat optimistisk omkring fremtiden for kryptomarkedet på trods af kampene.

Crypto spot and derivatives trading volume in Q3 2023 fell to lowest level since 2020.



Yderligere vil det seneste skridt forbedre Deribits adgang til europæiske investorer og styrke børsens troværdighed.

Desuden afslørede rapporten Deribits plan om at flytte sit hovedkvarter til Dubai fra Panama. Dubai forbliver en lukrativ destination for kryptoenheder på grund af dets venlige regler. For eksempel introducerede det særlige kommercielle licenser for at tiltrække Web3- og AI-foretagender.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.