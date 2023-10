USD/RUB: Ender i sigte for det russiske rubelstyrt?

USD/RUB- kursen fortsatte sin bullish trend mandag, da dollarstyrken accelererede. Parret steg til et højdepunkt på 101,57, et par point under det højeste niveau på 102,37 fra år til dato.

Ruslands økonomi klarer sig godt

Den russiske rubel har trukket sig tilbage, selvom modstandskraften i den russiske økonomi fortsætter. Det er dykket med mere end 95 % fra det højeste punkt i 2022 og svæver nu på det højeste punkt siden marts 2022.

Rublen er styrtet ned på grund af de igangværende sanktioner mod Rusland, den ottendestørste økonomi i verden. Disse sanktioner har gjort det relativt vanskeligt for russiske virksomheder at handle direkte med vestlige kunder.

Virkeligheden er dog, at Ruslands økonomi har været ret robust i denne periode. Det har fortsat adgang til vestlige varer gennem fuldmagter. Samtidig eksporterer landet stadig millioner af olietønder hver dag til Indien og Kina.

Indien har udnyttet Ruslands situation til at få adgang til billig olie, som det raffinerer og sælger internationalt. Indiens eksport af raffineret olie steg fra 56,77 millioner tons i FY’21 til 62,75 tons i FY’22.

Rusland har også draget fordel af små og kommende oliehandlere for at undgå det prisloft, som vestlige virksomheder har pålagt. Som et resultat er prisen på den russiske ural steget til over $70 i de seneste par uger.

Ruslands økonomi klarer sig også godt, da regeringen øger udgifterne for at finansiere sin krigsindsats. Som følge heraf er dens arbejdsløshed styrtet ned til et rekordlavt niveau på 3 %, ned fra pandemien på over 6,3 %.

Den største udfordring for den russiske rubel er, at det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget i de seneste par måneder, da Federal Reserve har holdt en høgagtig tone. Den anden udfordring er manglen på amerikanske dollar i økonomien og lav efterspørgsel efter rubler internationalt.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til RUB-kursen har været i en stærk bullish trend efter bundet på 50 i 2022. Den er hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Parret har dannet et stigende kanalmønster og nærmer sig sin overside. Den har også bevæget sig over nøglemodstandsniveauet på 99,10, det højeste punkt den 7. september. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over neutralpunktet på 50.

Derfor er udsigterne for USD/RUB-parret bullish, med det indledende modstandspunkt på 102,13, det højeste niveau i august. Flere gevinster over dette niveau vil få det til at stige til nøglepunktet ved 105.

