Bitcoin opgraderet til et “tyremarked”, mens Shiba Memu forsalget understreger investorernes risikoappetit

Priserne på kryptovaluta har pisket et stykke tid, men det kan ændre sig. Ifølge investeringsanalysefirmaet ByteTree er Bitcoin på vej ind i et “stille tyremarked.” Rapporten kommer, når Bitcoin har svævet omkring $28.000 midt i en forbedret stemning. Andre steder akkumulerer investorer Shiba Memu, hvor forsalget har rejst 3,65 millioner dollars. Viser dette en voksende appetit på risikable væddemål?

Bitcoin som en sikker havn alternativ til obligationer

ByteTree har tildelt Bitcoin et “tyremarked”-udsigt fra en tidligere “neutral” rating. Firmaet siger, at bæredygtige gevinster i Bitcoin og kryptovalutaer kan forekomme senere på året. Ifølge ByteTree er Bitcoins korrigerende fase allerede færdig, hvilket sender den til en stigende trend. Der er vigtige ting for denne forudsigelse.

Grundlæggende nyder Bitcoin godt af stigende renter. På det seneste har obligationsrenten været stigende, svarende til Feds stramninger. De høje kurser har resulteret i en lav efterspørgsel efter traditionelle aktiver som aktier. Til sammenligning har Bitcoin været stigende snarere end faldende.

ByteTrees CIO Charle Morris siger, at Bitcoins reaktion viser skepsis i obligationsinvesteringer. Når renten topper, kan det forårsage en rout i obligationer og udløse et salg. Fremskrivningen har forårsaget en stigning i Bitcoins interesse som en sikker havn alternativ til obligationer.

Teknisk set har Bitcoin holdt over $25.000 siden marts 2023. Niveauet var en vigtig modstand mellem maj 2022 og marts 2023. Morris mener, at hvis Bitcoin holder dette niveau, vil det være indstillet på et tyremarked. I mellemtiden siger analytikeren, at det lille salg af Bitcoin, der så den falde til under $28.000 i denne uge, kunne fortsætte. Salget ville blive kortvarigt.

Shiba Memu forsalget understreger risikable investeringer

Shiba Memu, en kommende meme-gigant til selvmarkedsføring, har solgt stærkt på forsalg. Med over $3,65 millioner rejst antyder forsalget, at investorer ikke er færdige med risikable investeringer.

Shiba Memu sigter mod at revolutionere meme-investeringslandskabet ved at bringe bæredygtighed. Ved hjælp af kunstig intelligens vil Shiba Memu markedsføre sig på sociale fora. Selvmarkedsføringskonceptet giver det mulighed for at generere hype og online chat, et nøgleelement for memes popularitet.

Analytikere har rost Shiba Memus brug af kunstig intelligens som en game-changer. AI finder øget brug, og kryptovalutamarkedet er ikke blevet efterladt. Med markedsanalyse, maskinlæring og sentimentanalyse sigter Shiba Memu efter at være kraftfuld. Som sådan kan det konkurrere med meme-peers, som er blevet beskyldt for at mangle bæredygtighed og investeringsværdi.

Hvor attraktiv er Shiba Memu?

Shiba Memu kunne være attraktiv for investorer, der søger langsigtet værdi i meme-investeringer. Fra den historiske prishandling af meme-kryptovalutaer kan gevinster være så meget som 10x eller 50x. Med den entusiasme, som Shiba Memu har skabt, er der en forventning om, at sådanne marginer kan blive ramt.

Shiba Memus sociale dynamik er også en merværdi til andre meme-kryptovalutaer. Projektet har et banebrydende AI-dashboard. Dashboardet giver brugerne mulighed for at få opdateringer i realtid og blive informeret om de seneste trends inden for markedsføring. Brugere kan også holde samtaler med AI, stille spørgsmål og generere feedback. Den sociale dynamik kunne øge følelsesværdien af Shiba Memu og tillade det at blive tale om byen. Dermed kan værdien stige i vejret.

Hvad er mere? En indsatsfunktion, der skal lanceres, vil gavne Shiba Memu-samfundet. Udover at tjene udbytte, vil indsatte tokens lade brugere bidrage til Shiba Memu-projektet. De kan foreslå emner, hjemmesider og værktøjer, der kan øge projektets levedygtighed og markedsføring. Brugere bliver belønnet for deres feedback.

Hvorfor købe Shiba Memu under forsalget?

Shiba Memu forsalget er designet til at motivere tidlige investorer. Tokenomics tillader SHMU at stige dagligt kl. 18.00 GMT. I slutningen af forsalget får tidlige investorer tokens værdsat mere, end de købte. Hvis dette er den rigtige mulighed, kan du købe brikken via projektets hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.