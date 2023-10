Omdefinering af krypto-memes med Memeinator: deflationær tokenomics, førsteklasses værktøj og mere

Den nyligt introducerede Memeinator har allerede rejst over $600K i sit forsalg, da det kickstartede missionen med at transformere meme-møntverdenen ved at ødelægge svage konkurrenter. AI-drevne tjenester, legitim nytte og engagerede følgere sikrer innovation i den virkelige verden.

Det revolutionære projekt har til formål at ændre fænomenet med overhypede tokens og falske løfter på meme-mønternes markedsplads. Desuden har de mange aktivparodier afvist entusiaster fra markedet.

I betragtning af den AI-centrerede tilgang, blomstrende fællesskab, nytteværdi og state-of-art tokenomics, er Memeinator tilbage fra 2077 for at “fange og ødelægge de svageste memes.”

I mellemtiden er bevægelsen allerede begyndt, med mere end 22.000 personer, der følger projektet på X (tidligere Twitter) for at følge lukrative diskussioner fra skabere og samfundet.

Hvorfor Memeinator (MMTR)?

Udviklere designet Memeinator med potentialet til at fange markedets opmærksomhed. Holdet planlægger at investere i marketingkampagner for at skabe opmærksomhed globalt.

Memeinator ønsker også at udrydde rivaler, der mangler brugbarhed. De fleste meme-tokens i kryptosektoren har mindre at levere i use cases. Memeinator udnytter kunstig intelligens til at scanne internettet og afslutte patetiske konkurrenter.

Desuden er Memeinators køreplan og tokenomics i overensstemmelse med projektets mission om at nå $1 milliard i markedsværdi. Projektets tokenomics har 1 milliard mønter i forsyning, med 62,5% tildelt til forsalget og generøse portioner distribueret til at støtte udvikling, konkurrence, likviditet og markedsføring.

Memeinator-teamet vil sikre token-brænding for at introducere knaphedsaspektet, hvilket gør memet til et deflationært token. Hvidbogen indikerer, at projektet vil vokse i fire faser.

Fase 1 omfatter dannelse af teamet, udvikling af blockchain & smarte kontrakter og markedsføringslancering, hvorimod den sidste fase involverer færdiggørelse af forsalget, børsnoteringer og en spillancering. Memeinator vil også afsløre mere information om NFT-lanceringen og et indsatsprogram, efterhånden som forsalget skrider frem.

Memeinator etablerer sig som en modgift til de massive meme-token-projekter uden andet at tilbyde udover hype. Med AI-drevne tjenester, legitim nytte og engagerede følgere kan MMTR være en perle med 10X potentiale i år. Du kan finde mere info på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.