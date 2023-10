Chainlink (LINK) eksploderer, efterhånden som aktivtokenisering i den virkelige verden tager fart – rapport

Onsdagens K33- rapport viser, at Chainlinks native LINK kan være en lukrativ altcoin for spillere, der ønsker at drage fordel af den virkelige verdens aktivtokeniseringstrend. K33-analytiker David Zimmerman stoler på, at køb af LINK-dip kan give betydelige overskud.

WILL $LINK BE THE GREATEST BENEFICIARY FROM THE TOKENIZATION OF REAL WORLD ASSETS (RWA)?



K33 Research suggests that Chainlink's native token, LINK, is the "safest bet" for investors wanting to capitalize on the growing trend of real-world asset (RWA) tokenization. Tokenizing… pic.twitter.com/Xrfv4trxD6 — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 11, 2023

Chainlink og aktivtokeniseringstrenden

Rapporten indikerede, at Chainlink (LINK) kunne være et sikkert bud for personer, der begiver sig ud i den nye real-world asset tokenization hype. Tokenisering refererer til at placere traditionelle aktiver som obligationer, kredit, råvarer og private equity på en blockchain.

Eksperter mener, at tokenisering vil øge gennemsigtigheden, reducere omkostninger og driftsfriktion og sikre bred tilgængelighed. Zimmerman mener, at Chainlinks strategiske partnerskaber og orakler gør altcoinen ideel til at forbinde virkelige data og blockchain. Det gør LINK til en velpositioneret spiller inden for tokeniseringssektoren.

Yderligere fremhævede rapporten forskellige forhindringer for tokeniseringsfortællingen. Ifølge Zimmerman vil overvindelse af disse udfordringer få tokeniserede aktiver til at opnå deres fulde potentiale. Han tilføjede, at den overbevisende sag bag dem måske endda kan katalysere en afsondret “kryptoboble” for dem.

Chainlink pris

Chainlink handlede til $7,36 ved pressetidspunktet, efter et 2,07% 24-timers spring. Ifølge invezz.com news tiltrak altcoinen opmærksomhed, da JPMorgan lavede et massivt tokeniseringsspring i denne uge.

Source – Coinmarketcap

I mellemtiden rådede K33-analytikere spillere til at vente på prisfald, før de udfører longs, hvilket fremhævede LINKs betydelige fodfæste til $5,70. Køb til aktuelle priser kan også give overskud på længere sigt, da Chainlink handles 86 % lavere fra sine $52,70 ATH’er i maj 2021.

Chainlink forbliver positioneret til eksplosiv langsigtet vækst med sin tokeniseringsforbindelse. Desuden har analytikere været optimistiske med hensyn til fremtiden for aktivtokenisering og kalder det en milliardindustri.

NEWS: BlackRock CEO Larry Fink tells investors that tokenization could "drive efficiencies in capital markets."https://t.co/cxCakXbyYr — Blockworks (@Blockworks_) March 16, 2023

Yderligere mener BlackRock-chef Larry Finks, at tokenisering vil sikre effektivitet på de finansielle markeder. Chainlink vil sandsynligvis eksplodere i det kommende bull-rally, som mange tror vil se mange digitale aktiver opnå nye rekorder.