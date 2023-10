Chainlink-pris i fokus, da JPMorgan tager tokeniseringsspring

Chainlink (LINK)-prisen kom onsdag under pres efter et stort gennembrud i tokeniseringsindustrien. Mønten trak sig tilbage til et lavpunkt på $7,15, det laveste niveau siden den 25. september. Det er styrtet med mere end 12 % fra det højeste niveau i denne måned.

Chainlink er blevet et af de mest populære netværk i tokeniseringsindustrien. Netværket giver gennem sin CCIP-funktion virksomheder og organisationer værktøjer til at tokenisere deres aktiver.

Chainlink arbejder med virksomheder som ANZ Bank og Swift for at drive denne industri. Swift er en stor aktør i den finansielle sektor, da den forbinder tusindvis af banker og håndterer milliarder af dollars hver dag.

Mange virksomheder arbejder nu på tokeniserede aktiver. London Stock Exchange (LSEG) meddelte for nylig, at den gik til næste fase af tokenisering af platformen. Målet vil være, at børsen skal levere sine aktier til et bredere publikum internationalt.

De seneste tokeniseringsnyheder kom ud onsdag, da JPMorgan debuterede med sin blockchain-sikkerhedsforlig. Transaktionen, der skete i Tokenised Collateral Network (TCN), hjalp Blackrock med at omdanne aktier i en af sine pengemarkedsfonde til digitale tokens. Det flyttede dem derefter til Barclays, dets modpart i transaktionen.

JPMorgan foretog denne transaktion gennem sine Onyx Digital Assets. Det håber, at denne tokeniseringsteknologi vil hjælpe den med at spare omkostninger og øge transaktionshastighederne i sit netværk. Dette er en bemærkelsesværdig milepæl, fordi JPMorgan er den største bank i USA med aktiver og flytter billioner af dollars om måneden.

Derfor er der en sandsynlighed for, at andre virksomheder i branchen vil omfavne tokenisering, hvis JPMorgan får succes.

JPMorgan brugte ikke Chainlink til denne transaktion. Chainlink vil dog få fordel, hvis flere virksomheder tager teknologien til sig. Et vigtigt salgsargument er, at Chainlink har en gennemprøvet teknologi og partnerskaber med organisationer som Swift og Depository Trust Company.

Chainlink er også en velforbundet virksomhed, der tæller Eric Schmidt som bestyrelsesmedlem. Eric, en milliardær, er kendt for at føre Google fra en lille virksomhed til verdens største søgemaskinevirksomhed.