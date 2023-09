LINK pris forudsigelse: Chainlink har en pole position i tokenisering

Chainlink (LINK)-kursen vendte tilbage i mandags, da investorerne købte faldet og jublede over de seneste økosystemnyheder. Mønten steg til et højdepunkt på $6,63, det højeste niveau siden 17. august. Det er steget med mere end 15 % fra det laveste niveau i år.

En leder inden for tokenisering

Copy link to section

Chainlink er det største orakel i blockchain-industrien. Dens hovedrolle er at forbinde off-chain data til on-chain miljøet. Som et resultat driver netværket nogle af de største netværk i branchen som Uniswap og Aave.

Chainlink indtager også en stor rolle i tokeniseringsindustrien, som investorer mener vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Mange store virksomheder er allerede begyndt at omfavne sektoren.

For eksempel skrev jeg for nylig, at London Stock Exchange (LSE) overvejede at flytte til branchen. Dens mål er at bruge tokenisering til at levere sine produkter og tjenester til en bredere pulje af mennesker.

Save

I sidste uge gennemførte ANZ, en af de største banker i Australien, sin første transaktion med tokeniserede aktiver. Den brugte Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) og dens A$DC stablecoin.

I en separat erklæring om X sagde Chainlink, at Deposit Trust & Clearing Corporation (DTCC) også overvejede at bruge CCIP til at låse op for tokeniseret aktivinteroperabilitet. DTCC er en stor aktør inden for finans, der håndterer over $2 quadrillion hvert år.

The Depository Trust & Clearing Corporation, the world’s largest securities settlement system processing $2+ quadrillion annually, is exploring Chainlink #CCIP to unlock tokenized asset interoperability.@The_DTCC’s Stephen Prosperi on the collaboration: https://t.co/DyqUc0miFH — Chainlink (@chainlink) September 15, 2023

Chainlink arbejder også med Swift, en førende organisation, der håndterer milliarder af dollars hver dag. I en nylig erklæring sagde Swift, at arbejdet med Chainlink og flere banker havde vist, at det kan give et enkelt adgangspunkt til flere netværk ved hjælp af eksisterende infrastruktur.

Derfor mener analytikere, at Chainlink har potentialet til at blive en førende spiller inden for finansiering og tokenisering. Dette betyder, at det kan overleve, selv når andre sektorer i blockchain som NFT’er rekylerer.

Chainlink pris forudsigelse

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at LINK-prisen dannede et dobbeltbundsmønster til $5,73 i denne måned. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest nøjagtige bullish-tegn på markedet. Den har nu bevæget sig over nøglemodstandsniveauet ved $6,45, halsudskæringen af dette dobbeltbundsmønster.

Mønten har også bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har peget opad. Derfor vil Chainlink-prisen sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende dage, da købere målretter nøglemodstanden til $7,91, det højeste niveau den 10. august.

Save