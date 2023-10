Uniswap lancerer en lukket beta Android-version af sin tegnebog

Decentraliseret kryptobørs Uniswap har taget et væsentligt skridt i at udvide sin rækkevidde ved at lancere en betaversion af sin mobile wallet-app til Android-brugere. Tiltaget har til formål at gøre verdens største decentraliserede kryptobørs mere tilgængelig for et bredere publikum.

Uniswap, kendt for at behandle handler til en værdi af mere end 1,7 billioner USD siden starten, var tidligere kun tilgængelig på pc- og iOS-mobilenheder, men det udvider nu sine mobile tilbud til Android-brugere.

Multi-chain support til Android-brugere

Android beta wallet-appen, der blev introduceret den 12. oktober, bringer en række funktioner til brugerne.

En af de iøjnefaldende funktioner er dens evne til at give brugerne mulighed for at vælge mønter på forskellige blockchain-netværk uden behov for manuelt at skifte netværk. Dette strømliner brugeroplevelsen og er kompatibelt med forskellige netværk, herunder Polygon, Arbitrum, Optimism, Base og BNB Chain.

Uniswap har yderligere planer om at forbedre kædekompatibiliteten i fremtiden, hvilket sikrer en problemfri multi-chain oplevelse.

Forbedret transaktionssikkerhed og gennemsigtighed

Uniswaps Android wallet app prioriterer også sikkerhed og brugerbevidsthed.

For at beskytte mod frontløbende og sandwich-angreb dirigerer appen Ethereum- transaktioner gennem en privat pool. Brugere har mulighed for at deaktivere denne funktion i henhold til deres præferencer. Derudover registrerer appen de fleste mønter med indbyggede overførselsgebyrer og viser disse gebyrer direkte i grænsefladen, hvilket giver brugerne gennemsigtighed med hensyn til transaktionsomkostninger.

For dem, der er ivrige efter at få fingrene i Android-pungen, har Uniswap oprettet en e-mail-venteliste, som brugere kan tilmelde sig for at få tidlig adgang til appen. Denne tilgang sikrer en kontrolleret udrulning og giver entusiaster en chance for at udforske den nye Android-platform.

“WEN ANDROID?” How about now? 🔥🔥🔥



🫳

🎤



The Uniswap wallet is coming to Android users 🌐



The beta is LIVE — sign up here to get early access ✅https://t.co/9OHhpSqbez pic.twitter.com/vXsn2NS5Sx — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) October 12, 2023

Uniswap-teamet planlægger også at øge gennemsigtigheden og sikkerheden ved at frigive appens open source-kode i de kommende uger. Dette skridt er en del af en bredere sikkerhedsrevision udført i samarbejde med Trail of Bits, der viser børsens engagement i robust cybersikkerhedspraksis.

Lanceringen af Uniswap Android wallet beta markerer et betydeligt fremskridt i verden af decentraliserede kryptovalutaudvekslinger, da Uniswap fortsætter med at demokratisere DeFi-landskabet. Denne udvidelse bringer kraften i Uniswaps decentraliserede handel og likviditet til et endnu bredere publikum, hvilket gør det muligt for brugere at udnytte DeFi-verdenen på farten direkte fra deres Android-enheder.

På pressetidspunktet var Uniswaps oprindelige token, UNI, dog endnu ikke reageret på nyheden. Det handlede til $4,01, et fald på 1,80% i løbet af de sidste 24 timer.