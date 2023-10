XRP tiltrækker opmærksomhed, da hvaler dumper 55 millioner tokens

Ripples XRP har tiltrukket sig opmærksomhed i kryptosamfundet på det seneste, i betragtning af dens uendelige SEC-udvikling. Den seneste hvalaktion bag mønten har dog udløst forskellige spekulationer blandt kryptovalutaspillere.

Whale Alert viser hvalholdere dumpede cirka 55 millioner XRP’er i Bitso- og Bitstamp-børser. Mens entusiaster vurderer årsagen bag aktivflytningen, oplevede XRP prisfald. Altcoinen er på det seneste faldet midt i makroproblemer som Israel-Hamas-konflikten og det forværrede globale marked.

Hvaler dumper XRP

Ifølge Whale Alert sendte store tegnebøger betydelige mængder XRP til to cryptocurrency-børser. En transaktion fik 31.200.000 XRP til en værdi af over 15 millioner USD sendt til Bitstamp fra en ukendt tegnebog.

Samtidig overførte en anden ukendt adresse XRP til en værdi af over $11,5 millioner (23,7 millioner mønter) til Bitso.

Mens hvaltransaktioner kunne være sædvanlige i kryptoverdenen, vakte de seneste overførsler bekymringer i betragtning af XRPs prisfald i løbet af de sidste syv dage. Disse investorer vil, hvis de planlægger at sælge, lide tab.

Ikke desto mindre er Bitstamp blandt Ripples ODL-netværk, der bruger XRP til at gennemføre pengeoverførsler. Således kunne tegnebogen have sendt tokens for at opfylde ODL-kravene på Bitstamp. ODL er en global betalingsløsning fra Ripple. Den bruger XRP som sit broaktiv.

XRP prisudsigt

XRP handles til $0,4833 på pressetidspunktet, et fald på 0,42% inden for det seneste døgn. Desuden faldt dets volumen og markedsværdi med 5,54 % og 0,31 % inden for den tidsramme til henholdsvis $712 millioner og $25,83 milliarder.

XRP 7-day Chart on Coinmarketcap

XRP har udvist bearishness inden for den seneste uge, da markedsdeltagere flyttede fokus til Mellemøstkonflikten.

I mellemtiden har krypto-entusiaster diskuteret den seneste XRP-bevægelse af hvalerne. Vælger enkeltpersoner tab for at undgå yderligere prisfald eller opfylde ODL-krav?

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.