Lige inde: Ferrari accepterer kryptobetalinger for bilkøb

Luksusbilproducenten Ferrari begiver sig ind i kryptoverdenen ved at tillade sine amerikanske kunder at bruge digitale mønter til at gennemføre køb. Reuters rapport afslører, at enkeltpersoner kan bruge aktiver som Bitcoin, Ethereum og USD Coin til at handle med firmaet.

Desuden vil Ferrari udvide den nye betalingsmulighed til det europæiske marked efter betydelig efterspørgsel i regionen.

Ferrari introducerer kryptobetalinger

Ferrari, en berømt producent af luksusbiler, er det seneste firma til at omfavne digitale aktiver. Cryptocurrency-investorer i USA kan bruge tokens såsom Bitcoin, Ethereum eller stablecoin USCD til at købe avancerede køretøjer fra Ferrari.

I mellemtiden følger beslutningen anmodninger fra forhandlere og markeder, da de fleste mennesker slutter sig til kryptorummet. Ferrari Chief Marketing & Commercial Officer Enrico Galliera udtalte,

“Nogle er unge investorer, der har bygget deres formuer op omkring kryptovalutaer… Nogle andre er mere traditionelle investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.