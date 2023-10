Metacade Staking V2: Hele 412 millioner MCADE staket på 24 timer

Metacade (MCADE), en community-ledet spilplatform, der for nylig skabte overskrifter efter et stort partnerskab med Polygon Labs, har registreret endnu en milepæl, der styrker den bullish sag for det indfødte token. Faktisk er MCADE-prisen steget mere end 43% i den seneste uge, da den positive stemning stiger.

Staking milepælen cementerer også samfundets tro på, at fremtiden for blockchain-spil er på Metacade.

Forbløffende 87 millioner MCADE staket på 30 minutter

Metacade annoncerede mandag den 9. oktober, at platformens staking pulje 2 (V2) officielt var lukket. Som fremhævet via deres X-konto, lukkede Staking V2 med indehavere, der havde staket mere end 412 millioner MCADE.

Efter at have åbnet den 7. oktober, da staking pulje 1 lukkede med 250 millioner MCADE staket i de næste seks måneder, oplevede Metacade en hidtil uset tillid fra fællesskabet hurtigt presse den nye staking pulje til rekorden 412, 482.335 MCADE staket.

🎉 MAJOR MILESTONE ALERT! 🎉



Staking V2 has officially closed, and together, we’ve staked an astonishing 412,482,335 $MCADE! 🚀



A colossal thank you to our incredible #Metacade community – every token staked is a step towards a radiant future in gaming!



Cheers to us! 🥳💥 pic.twitter.com/fBtb1IxLxv — Metacade (@Metacade_) October 9, 2023

Metacade bemærkede i en opdatering, at fællesskabet havde staket svimlende 87 millioner MCADE-tokens med de første 30 minutter af Staking V2-lanceringen.

Spil eller køb MCADE til $0 kortgebyrer

Staking giver MCADE-indehavere mulighed for at deltage i at sikre Metacade-netværket ved at låse deres tokens inde i en bestemt periode. Til gengæld optjener brugerne belønninger, der er beregnet i procent af udbyttet.

For staking pulje V2 vil belønningen blive beregnet til en fast 25% gennemsnitlig årlig afkastrate. AAR for den første staking pulje var 40 % over seks måneder. Den samlede MCADE, der er staket i den anden pulje, svarer til 23,5 % af tokens cirkulerende forsyning – lidt mere end de 22 % af forsyningen, der var låst i kæden under den første staking pulje.

I relateret udvikling kom den massive interesse for MCADE-staking, da token-indehavere benyttede sig af den nylige aftale mellem Metacade og betalingsplatformen Transak om at købe og stake MCADE til $0 gebyrer.

Invezz har erfaret, at aftalen mellem Metacade og Transak nu giver kryptoinvestorer mulighed for at købe MCADE-tokens uden at pådrage sig nogen kortgebyrer. Ifølge de to firmaer vil brugerne kun betale for gasgebyrer, hvilket er nøglen til investorer, der måske er gået glip af MCADE-forsalget og ønsker at købe nu, før FOMO starter midt i det bredere markeds bullish flip i de kommende måneder. Køber MCADE til nul gebyrer er i øjeblikket tilgængelig via Metacade hjemmesiden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.