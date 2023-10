Shiba Memu (SHMU) stabil på trods af bred markedsnegativitet: her er grunden

Kryptovalutamarkedet har opretholdt en nedadgående tendens i 2023, og altcoins lider fortsat. Yderligere har meme-tokens såsom Dogecoin mistet den appel, de engang havde på grund af ubarmhjertige prisfald. Mens vilde prishandlinger kan være sædvanlige i kryptomemes, ønsker Shiba Memu at ændre fortællingen med AI og konkret nytte.

Shiba Memu er en revolutionær meme-mønt, der udnytter kunstig intelligens til at markedsføre sig selv tilstrækkeligt, og “den kan udføre arbejdet for 100 marketingbureauer.” Dets unikke tilbud har tiltrukket kryptospillere på trods af den igangværende vinter. Altcoinen har rejst $3.779.460,27 i sit forsalg, hvilket bekræfter investorernes tillid til SHMU.

Men hvad gør Shiba Memu anderledes end Dogecoin, som ikke kunne overleve på trods af støtte fra Teslas CEO Elon Musk?

Forståelse af Shiba Memu

Shiba Memu er et nyt meme-token, der bruger AI-teknologi til at reklamere for sig selv globalt. Alt er anderledes end andre digitale mønter med tema. Dets hjemmeside angiver, at

“I modsætning til andre meme-tokens, som kræver betydelig marketingindsats fra menneskelige teams for at få trækkraft, vil Shiba Memu skabe sine marketingstrategier, skrive sin egen PR og promovere sig selv i relevante fora og sociale netværk.”

Desuden vil Shiba Memu lære opdaterede marketingfærdigheder dagligt og udvide sin rækkevidde med førsteklasses promoveringsstrategier for at sikre langsigtet succes.

En memevaluta med ægte anvendelser

Meme-møntsektoren er vokset fra en markedsværdi på $0 til over $20 milliarder i 2022. Dog har hundetema-aktiver underpræsteret bearish markeder, og mangel på nytte synes at være en primær udfordring. De fleste mennesker tager disse kryptomemes som søde tokens, der ikke er afhængige af andet end hype.

For eksempel mistede Shiba Inu 34,01% i løbet af de sidste tolv måneder, mens Bitcoin steg 40 % inden for den tidsramme.

SHIB’s 1-års diagram på Coinmarketcap

I mellemtiden løser Shiba Memu hjælpeproblemer i meme-mønternes verden. Udover et attraktivt ansigt etablerede Shiba Memu sig som en lukrativ investering, der kan generere solide afkast takket være funktioner som AI-drevne naturlige sprogbehandlingsalgoritmer.

Shiba Memu-aktører vil også nyde forskellige fordele, herunder at foreslå muligheder for, at aktivet kan markedsføre sig selv. Indehavere vil modtage belønninger såsom flere SHMU-mønter, hvis holdet accepterer anbefalingen.

Desuden virker platformens AI ubegrænset, da det kan styrke markedsføring gennem sentimentanalyse. Den undersøger sociale netværk og fora for at opdage skævhed over for Shiba Memu. Udviklere kan bruge dataene til at øge deres marketingindsats og fjerne bekymringer, som potentielle indehavere kunne have. Det revolutionære meme lover, hvad samfundet ønsker.

Bør du købe Shiba Memu?

Faktisk er kryptoindustrien fortsat en yderst konkurrencepræget arena, og Shiba Memu kan være endnu et tandhjul inden for det digitale aktiverspektrum. To ting adskiller SHMU fra sine rivaler. Udover det pulserende samfund bag det, får Shiba Memu at skille sig ud ved at udnytte kunstig intelligens til selvmarkedsføring og forbedret nytte.

Shiba Memu handlede til $0,033400 i skrivende stund. Tidlige brugere vil nyde nedsatte priser, da tokenets værdi stiger dagligt kl. 18.00 GMT. Entusiaster kan også deltage i giveaways for at vinde imponerende belønninger.

Du kan besøge Shiba Memus hjemmeside for at deltage i forsalget.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.