Bitcoin ETF-stemningen starter nyt krypto opsving, Shiba Memu svæver

Kryptovalutaerne steg i vejret i mandags, da Bitcoin-prisen igen brød til tæt på $28.000, hvor den samlede kryptomarkedsværdi steg med mere end 2% til over $1,11 billioner. Hvad viser det seneste købstryk, der har kryptoflipping grønt på 24-timers log for Shiba Memu (SHMU)?

SEC har ikke appelleret beslutningen om Grayscale – hvad betyder det?

Bitcoin steg med mere end 3 % tidligt denne mandag, og handlede til højdepunkter på $27.958 på de store kryptobørser. Flytningen får BTC til at se en pause over $28k og muligvis en gentest af det seneste forsyningsvægområde omkring $28.600.

Dette tekniske billede ser sandsynligt ud, da markedet overvejer, hvad der næste gang for Bitcoin ETF efter fristen for Securities and Exchange Commission (SEC) til at appellere en amerikansk domstolsafgørelse om Grayscales bud på at konvertere sin Bitcoin Trust-fond til en spot-ETF. Den umiddelbare reaktion er meget som i slutningen af august, da DC Circuit Court forlod SEC’s afvisning af GBTC til BTC ETF konverteringsforslag for at se prisen på kryptos benchmark-aktiv stige kraftigt.

Selvom det bredere makromiljø kan påvirke priserne på kort sigt, tiltrækker spørgsmålet om “hvornår Bitcoin ETF” positiv stemning i hele branchen. I mellemtiden har Grayscale-rabatten ramt det smalleste niveau siden december 2021. Rabatgabet, som begyndte at indsnævres kraftigt i begyndelsen af året, er reduceret yderligere, efter at selskabet angiveligt bemærkede, at dets ETF-team var “operationelt klar” til at konvertere GBTC til en Bitcoin ETF.

Det overordnede scenario er, at ETF-eksperter og markedsanalytikere ser på den potentielle godkendelse af en første Bitcoin-spot ETF til det amerikanske marked i begyndelsen af næste år. Bloomberg-analytikerne har givet denne mulighed en chance på 90 %, og mange ser det som en katalysator, der kunne hænge sammen med den kommende halvering for at skubbe krypto godt ind på et tyremarked.

Er det sandsynligt, at disse udsigter for Bitcoin, Ethereum og endda top meme-mønter Dogecoin vil drive Shiba Memu højere? At forstå den nye memecoins værdiforslag kan være nøglen til, at investorer vil vælge en potentiel perle fra mængden.

Hvad er Shiba Memu?

Shiba Memu er et nyt kryptoprojekt inden for meme-sfæren. Men i modsætning til den almindelige meme-mønt, søger dette projekt at bringe mere nytte til samfundet via en unik integration af blockchain og kunstig intelligens.

Shiba Memus brug af kunstig intelligens er rettet mod at overlade memes marketingindsats, med den ekstra nytte af SHMU-tokenet, der resulterer i et robust økosystem, der stort set vil omdannes til en effektiv marketingmaskine.

Projektets AI-dashboard vil give SHMU-indehavere mulighed for at interagere og give feedback og forslag, hvor brugerne har en chance for at tjene tokens for indarbejdede forslag. Indehavere kan også satse på SHMU, mens løftet om yderligere nytte strækker sig til roadmap-milepæle såsom play-to-earn-spil og NFT’er.

Hvorfor den enorme interesse for Shiba Memu?

Simpelthen, hvis markedsforholdene baseret på mulige ETF-nyheder og Bitcoin-halvering stemmer overens med et tyremarked, kan det vise sig at være et godt træk at købe Shiba Memu under forsalget.

Som nævnt ovenfor har den unikke tilgang til projektudvikling og inkluderingen af vigtige hjælpefunktioner Shiba Memu klar til at være et af de bedste nye projekter for 2023.

Projekter som Dogecoin, Shiba Inu og Pepe har på forskellig vis opnået massiv trækkraft og har ramt nye prisniveauer midt i et bredere samfundstræk. Men som det har været vidne til i løbet af de sidste par måneder, er en større del af den hype, der driver stemningen, kommet fra influencer power snarere end ægte token utility. Som sådan, vend hypen, og alt virker hæmmet.

I stedet for at stole på uregelmæssige hypede begivenheder, søger Shiba Memu at tilføre den AI-drevne funktionalitet lige fra start. I stedet for flygtig vækst sigter projektet mod at være gradvis og selvforsynende. Det er sandsynligvis grunden til, at investorer, der ønsker at gå længe på et nyt projekt, i vid udstrækning omfavner SHMU-forsalget.

I øjeblikket har projektet rejst mere end $3,8 millioner, og denne milepæl er potentielt nået på grund af den massive handel, som forsalget kunne tilbyde. Investorer ved også, at tokenet kan eksplodere, når det i sidste ende går live på børser, og positionering til aktuelle priser kan være en mulighed, du ikke må gå glip af.

Besøg Shiba Memu hjemmesiden for at finde ud af mere om projektets forsalg.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.