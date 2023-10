BitGo køber softwarefirmaet HeightZero for at strømline digital formueforvaltning

En pressemeddelelse viser, at kryptodepotselskabet BitGo har købt HeightZero, et strategisk træk, der vil sikre effektiv adgang til digitale aktiver til institutionelle aktører. HeightZero er en softwareplatform, der gør det muligt for velhavende personer at investere i digitale aktiver.

JUST IN: @BitGo, a crypto custody company, has bought HeightZero, a software firm that helps wealth managers offer digital asset investments to clients. pic.twitter.com/tvIkXyqFOZ — DeFi Planet (@PlanetDefi) October 17, 2023

Selvom enhederne endnu ikke afslører finansielle detaljer, viser aftalen kryptos stigende appel til institutionelle investorer. Desuden søger nogle førende cryptocurrency-enheder at tilfredsstille den stigende efterspørgsel efter digitale mønter fra almindelige formueforvaltere.

Kryptomarkedet forbliver spekulativt og tempofyldt, tydeligvis fra de seneste falske nyheder, der så Bitcoin svæve til $30.000, før den faldt inden for få minutter. BitGo-chef Mike Belshe mener dog, at en spot Bitcoin ETF-godkendelse ville tiltrække formueforvaltere til industrien. Han var også stolt af at arbejde med HeightZero og udtalte,

“I dag er HeightZero-platformen universelt vurderet som den bedste løsning for formueforvaltere og SLA’er, der arbejder på markedet for digitale aktiver. Vi har været stolte af at have indgået partnerskab med HeightZero i løbet af de sidste mange år og at være en del af deres utrolige vækst. Dette opkøb er en fordobling af pladsen for BitGo, HeightZero og vores kunder. Vi ser frem til at fastholde HeightZero’s førende position og samtidig øge sikkerheden, sikkerheden og funktionerne i de fælles produkter.”

HeightZero hjælper velhavende enkeltpersoner med opgørelsesgenerering, automatiseret fakturering, porteføljeomlægning og beskatning. De fleste rådgivere udforsker kryptoaktiver, men kun få allokerer til digitale mønter på kundekonti, med henvisning til barrierer såsom depotproblemer, begrænsede investeringsmuligheder og centraliserede institutionsdebacles.

Sikker og effektiv digital asset management

I mellemtiden har HeightZero designet sine løsninger til at tilbyde rådgivere erfaringer og muligheder for digital asset management. Arbor Digital Investment Managements Marc Nicholas kommenterede udviklingen,

“HeightZeros teknologiplatform kombineret med BitGos institutionelle karakterforvaring er, hvad kapitalforvaltere som os har brug for for sikkert og sikkert at levere vores fulde diskretionære service til finansielle rådgivere i USA effektivt. Vi er stolte af at arbejde med partnere som BitGo og HeightZero, som er på linje med vores mission og vil ikke gå på kompromis med sikkerheden.”