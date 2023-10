Loom Network, BIG TIME og Memeinator er i øjeblikket de mest populære kryptoer

Kryptoverdenen summer på grund af tre populære digitale aktiver: Loom Network, BIG TIME og Memeinator.

Mens hver af disse tokens bringer noget unikt til bordet, så overvåger både investorer og fans nøje deres prisbevægelser og forsalgsbegivenheder.

Loom Network styrker Ethereum-økosystemet

Loom Network (LOOM) laver bølger i kryptosfæren for sin innovative tilgang til at løse skalerbarhedsproblemer inden for Ethereum-netværket. LOOM fungerer som en Layer 2-skaleringsløsning til Ethereum, hvilket giver mulighed for hurtigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

Fra de seneste data handles LOOM til $0,32. Det har været vidne til en konstant opadgående tendens i de seneste uger, hvilket afspejler den stigende interesse for Layer 2-løsninger og deres potentiale til at lindre Ethereums overbelastning. Tokenet er steget med hele 714% i løbet af de seneste 30 dage.

Loom Network price chart

BIG TIME topper indenfor gaming branchen

BIG TIME (BIGTIME) er ikke din typiske kryptovaluta. Det er det originale token i et multiplayer action-rollespil, der kombinerer hurtig kamp med en blomstrende økonomi i spillet. BIG TIME tilbyder spillere chancen for at eje, handle og skabe digitale aktiver i form af Non-Fungible Tokens (NFT’er). Det, der får BIG TIME til at skille sig ud, er dens forpligtelse til at gøre Web3-elementer usynlige for spillere, hvilket sikrer en problemfri spiloplevelse.

BIGTIME har oplevet betydelige prisudsving, med dens værdi i øjeblikket på $0,2425. Navnlig nåede den et rekordhøjt niveau på $0,341 for blot to dage siden, hvilket indikerer entusiasmen omkring denne unikke gaming-krypto. Mønten er steget med 250 % i løbet af de sidste 30 dage.

BIG TIME prisdiagram

Flere store kryptobørser inklusive Binance og BitGet har lanceret BIGTIME U-baserede evige kontrakter.

Memeinator omformer meme-mønt landskabet

Memeinator (MMTR) omskriver fortællingen om meme-mønter. Den har fået opmærksomhed for sin dristige mission om at dominere mememøntmarkedet og eliminere svagere tokens. Ved at udnytte blockchain og AI-teknologi har Memeinator til formål at bringe orden i den kaotiske verden af meme-mønter ved at afsige dom på underpar-tokens.

Memeinators forsalgets fremskridt

Memeinators forsalg har været intet mindre end ekstraordinært. På mindre end 48 timer oversteg den $500.000-mærket og slyngede sig selv ind i fase 3 af forsalget.

Det, der adskiller Memeinator, er dets engagement i samfundsengagement, hvor en betydelig del af MMTR er allokeret til konkurrencer og marketingpuljer. Holdet har også planlagt en gradvis distribution af forsalgs-tokens for at sikre bredere deltagelse.

Memeinators forsalg tog fart ved $0,01, og det blev hurtigt udsolgt i første fase. I øjeblikket er MMTR prissat til $0,011, med potentiale til at nå $0,012, da interessen fortsætter med at stige.

Konklusion

Kryptovalutamarkedet udvikler sig altid, og disse tre tokens viser, hvordan innovation og unikke tilgange kan føre til bemærkelsesværdig succes. Loom Network løser skalerbarhedsproblemerne ved Ethereum, BIG TIME genskaber spil ved at integrere NFT’er, og Memeinator er på en mission for at rense meme-møntpladsen.

Investorer og entusiaster overvåger disse tokens nøje, mens de laver bølger i deres respektive nicher.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.