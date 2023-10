Pi Network afslører Staked Direct Messages i sin chatplatform

Pi Network, den meget populære skaber af Pi Coin, annoncerede en stor milepæl tirsdag. I en erklæring lancerede virksomheden Staked Direct Messages på platformens chatapplikation.

Pi Network lancerer indsatte beskeder

Den nye funktion vil give Pi Network-medlemmer, populært kendt som pionerer, mulighed for at få adgang til ethvert individ i økosystemet gennem direkte beskeder. Det vil de gøre ved at satse deres Pi-mønt og dermed skabe kryptoens nytte.

Pi Network, som blev etableret i 2019, har vokset sit økosystem i de sidste par år. De har allerede lanceret Pi Browser, som er blevet downloadet af millioner af mennesker.

Senest lancerede de Fireside Forum, et socialt netværk i økosystemet. Det sociale medienetværk bruger Pi-mønten til at sikre sunde interaktioner i platformen. Ifølge udviklerne har platformen vundet stor popularitet siden lanceringen for et par måneder siden. I en erklæring sagde Dr. Chengdiao Fan, en af medstifterne:

“Staked DMs er Pi Networks forsøg på at imødekomme dette behov ved at give medlemmer på tværs af Pi Network-fællesskabet mulighed for at sende beskeder til hinanden direkte på en-til-en-basis. Og takket være dens Web3-mekanisme designet til at signalere konstruktive forbindelser, mens den dæmper uønsket kommunikation, kan den i sidste ende løse DM-spamproblemer, der er fælles for Web2-platforme, samtidig med at den giver mere tilgængelighed.”

Pi Network økosystem vækst

Ud over sin browser og Fireside Forum, tilskynder Pi Network også udviklere til at bygge apps i sit økosystem gennem sine hackathons. Udviklere har skabt apps i nøglebrancher som sociale medier, decentraliseret finansiering og endda spil.

Til at begynde med er Pi Network en kryptovaluta, der søger at forstyrre industrien. Det gør den ved at forenkle, hvordan folk miner digitale valutaer. I modsætning til Bitcoin, som kræver avancerede computere at mine, kan Pi-brugere mine ved hjælp af enhver smartphone.

Pi Network er blevet utroligt populært gennem årene. Dens applikation har over 50 millioner downloads i Android, mens dens Twitter-platform har over 2 millioner følgere. I modsætning hertil har Cardano 1,3 millioner følgere, mens Tron har 1,4 millioner.

Pi-mønter kan ikke bruges eller konverteres til fiat-valutaer, da mønten har været i et lukket hovednet i de sidste to år. Ifølge udviklerne er dette lukkede hovednet nødvendigt, da de fortsætter med at verificere KYC i økosystemet.