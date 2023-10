Sweat Economy udvides til flere lande, efterhånden som $SWEAT token-prisen stiger

Sweat Economy (SWEAT), det hurtigt voksende Web3-økosystem, er klar til at fortsætte sin ekspansionsplan, efterhånden som det lanceres til flere lande. I en erklæring til Invezz sagde selskabet, at det udvidede sine aktiviteter til lande som Bahamas, USA, Botswana, Jamaica og Ghana.

Den nye lancering betyder, at beboere i disse lande nu kan begynde at bruge dens applikation til at tjene $SWEAT-belønninger for at træne. Brugere bruger platformens app kendt som Sweatcoin til at verificere deres bevægelsestokenisering af deres fysiske aktivitet. $SWEAT findes på NEAR-protokollen, et af de hurtigste lag-1-netværk.

Meddelelsen kom et par dage efter en historisk afstemning i Sweats økosystem, hvor brugerne besluttede at brænde og omfordele inaktive tokens for at understøtte udvidelsesprocessen. I en erklæring sagde Oleg Fomenko, Sweats medstifter:

“Vi er begejstrede for endelig at bringe Sweat Economy-oplevelsen til USA og 8 andre markeder. Vi er glade for, at indbyggere i disse lande også vil være i stand til – bogstaveligt talt – GÅ IND I CRYPTO. Vores globale fællesskab af brugere har været medvirkende til at støtte denne lancering, og vi er taknemmelige for deres deltagelse.”

Sweat Economy er en del af Sweatcoin, en af de største spillere på Web3-området. Den har over 140 millioner registrerede brugere, og den rangerer stadig som den mest populære fitness-app i branchen.

Brugere skal blot downloade og installere appen, registrere sig, oprette en Sweat Wallet og begynde at præge $SWEAT-tokenet ved blot at gå, løbe eller andre fysiske aktiviteter. Brugere kan derefter gemme disse optjente tokens i deres vækstkrukker, som gemmes og ganges. De kan også deltage i SWEAT Hero, et NFT-spil for at tjene flere tokens.

Alle disse funktioner har gjort SWEAT til en af de mest holdte kryptovalutaer i verden og den 13. mest aktivt brugte tokens. Denne udvidelse vil være med til at overlade denne vækst.

Alle disse milepæle forklarer, hvorfor SWEAT-prisen er steget beskedent, selvom kryptovinteren fortsætter. Efter at have bundet på $0,0042 i juni, er tokenen hoppet med mere end 137% og svæver nu nær det højeste niveau siden april.