Metacade (MCADE) konsolideres få dage efter Oxya Origin samarbejdet

Metacade (MCADE) havde været på noget af en rejse i de sidste par uger. Det hele startede, da tokenet så en bemærkelsesværdig stigning i prisen, der steg til en imponerende $0,0099 efter annonceringen af dens Bitget-notering. Nyheden skabte enorm begejstring blandt investorerne, og MCADEs pris afspejlede den entusiasme.

Men som man siger i kryptoverdenen, skal det, der går op, komme ned. Prisen på MCADE faldt kortvarigt til $0,0047, et markant fald fra dets seneste højder. Sådanne prisudsving er dog ikke ualmindelige på kryptovalutamarkedet, ofte tilskrevet markedsstemning, handelsvolumener og eksterne faktorer.

Forventningen om et kommende partnerskab med Oxya Origin var med til at afbøde efteråret. MCADE oplevede et bounce-back og steg tilbage til $0,0077. Tokenet handles nu inden for intervallet $0,0060 og $0,0072.

Metacades samarbejde med Oxya Origin

Copy link to section

Buzzen omkring Metacades partnerskab med Oxya Origin havde bygget op i et stykke tid, og det med rette. Oxya Origin er ikke bare endnu en spiltitel; det repræsenterer en fusion af skydning og strategi i et spillerejet økosystem. Spillere ville have mulighed for at forhåndsregistrere sig til spillet “Road To Genesis”, hvor de kunne tjene tokens ved at kæmpe mod bølger af slyngelfjender.

🎮GAME PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT🎮



We're thrilled to announce a Game Listing Partnership with the upcoming title, @OxyaOrigin!🚀



Join @learncrypt0 for an exclusive AMA this Thursday at 4PM with some special surprises👀



📲Check them out: https://t.co/PlfypdW5Yl#Metacade pic.twitter.com/MIBbm0Leny — Metacade (@Metacade_) October 10, 2023

Dette partnerskab signalerede Metacades forpligtelse til at skubbe grænserne for GameFi (Game Finance), en sektor, der vinder enorm indpas i kryptoverdenen. Det er her spil og blockchain-teknologi mødes, så spillere ikke kun kan nyde fordybende spiloplevelser, men også høste økonomiske belønninger. Tilføjelsen af Oxya Origin til Metacade-platformen kommer i hælene på et partnerskab med Polygon, da Metacade-økosystemet fortsætter med at vokse.

Polygon Labs samarbejde

Copy link to section

Metacade historien slutter ikke med Oxya Origin. I et træk, der fangede blockchain- og spilentusiasters opmærksomhed, annoncerede Metacade et banebrydende samarbejde med Polygon Labs den 3. oktober 2023. Dette partnerskab handler ikke kun om at forene kræfterne; det handler om at revolutionere spillandskabet.

Polygon Labs har specialiseret sig i Ethereum- skaleringsløsninger, og deres samarbejde med Metacade har til formål at drive brugererhvervelse, test og adoption af hundredvis af nye spil på Polygon-protokollerne. Dette partnerskab åbner nye horisonter for Metacade og forbinder det med et globalt publikum af spillere på en af de største gaming blockchains.

Polygon-protokollerne har allerede sat deres præg på spil og den decentraliserede økonomi. Med effektive skaleringsløsninger og lave transaktionsgebyrer har de forbedret spiloplevelsen og bemyndiget udviklere til at skabe blockchain-drevne spil. Disse spil tilbyder ægte ejerskab af aktiver i spillet og potentialet for økonomiske belønninger.

For Metacade er dette partnerskab et bevis på dets forpligtelse til at levere en top-tier spiloplevelse. Reducerede gasgebyrer oversættes til en mere jævn spiloplevelse, fri for begrænsningerne af høje omkostninger og langsomme transaktioner. Det er en win-win situation for både platformen og dens brugere.

Dennis Lavelle, Head of Partnerships hos Metacade, understregede det strategiske skift i retning af at omfavne moderne mobilspil. Denne udvidelse, sideløbende med det fortsatte fokus på arkadespil, positionerer Metacade til at erobre en mere betydelig andel af spilmarkedet og tiltrække flere investeringer i MCADE-tokenet, hvilket belønner loyaliteten hos dets investorsamfund.

Konklusion

Copy link to section

Blockchain-spilverdenen udvikler sig hurtigt, og Metacade er helt på forkant med denne transformation. Konsolideringen af dens symbolske pris og strategiske partnerskaber demonstrerer dens dedikation til at levere de bedst mulige spiloplevelser til sit fællesskab.

Da MCADE fortsætter med at handle mellem $0,0060 og $0,0072, er det klart, at rejsen langt fra er slut. Med Oxya Origin og Polygon Labs ved sin side er Metacade klar til at revolutionere fremtiden for gaming og omdefinere krydsfeltet mellem gaming og blockchain-teknologi. Hold dig opdateret for flere opdateringer, da denne dynamiske platform fortsætter med at skabe bølger i krypto- og spilverdenen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.