Reddit afsluttende fællesskabspointprogram, MOON, BRICK, DONUT-tokens styrter

I en nylig meddelelse har Reddit annonceret sin beslutning om at afvikle sit Community Point-program. Efter meddelelsen har tilknyttede Ethereum-baserede ERC-20-tokens MOON, BRICK og DONUT oplevet kraftige fald i værdi.

Den langvarige blockchain-baserede belønningstjeneste, “Community Points”, som begyndte for tre år siden for at tilskynde til positivt engagement inden for specifikke subreddits, der sigter mod at fremme indhold af højere kvalitet, er indstillet til at blive afbrudt den 8. november.

Regulerings- og skalerbarhedsudfordringer

Beslutningen om at afbryde programmet var påvirket af flere faktorer, herunder regulatoriske udfordringer og skalerbarhedsbegrænsninger.

Reddit-teammedlemmet udtrykte, at på trods af at de så potentiale i Community Points, var der ingen gennemførlig måde at skalere det på tværs af platformen. Det skiftende lovgivningsmæssige miljø forværrede programmets begrænsninger yderligere, hvilket gjorde det stadig mere udfordrende at vedligeholde.

Reddit-tokens styrter

Meddelelsen om programmets lukning havde en direkte indvirkning på de tilknyttede tokens. MOON, der fungerede som det oprindelige aktiv for r/cryptocurrency subreddit, oplevede et alarmerende fald på over 85% i værdi i løbet af 24 timer.

BRICK oplevede et fald på cirka 50,65%, mens DONUTs værdi faldt med næsten 48% i samme periode.

Det pludselige og betydelige fald i tokenværdi førte til spekulationer blandt nogle brugere om, at Reddits beslutning lignede et “tæppetræk”.

Et tæppetræk er en ondsindet taktik, hvor udviklere forlader et projekt, hvilket efterlader investorer med betydelige tab. Uanset om denne anklage er ægte eller sarkastisk, er indvirkningen på tokenholdere fortsat betydelig.

Efterhånden som Reddit afslutter Community Points-programmet, har tokens værdi og skuffelsen hos de berørte brugere fået opmærksomhed i kryptovalutafællesskabet. Beslutningen er en væsentlig udvikling for både Reddit og de krypto-entusiaster, der engagerede sig i programmet, og den understreger udfordringerne ved at integrere blockchain-teknologi og belønningssystemer i store sociale platforme.