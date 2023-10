Apecoin og Memeinator prognose efter den seneste Bitcoin ETF-saga

Kryptomarkedet oplevede pludselige stigninger i begyndelsen af denne uge efter falske nyheder om Bitcoin ETF-godkendelse, som udløste vilde prishandlinger. De fleste digitale aktiver er dog faldet. Yderligere kan tingene gå begge veje, da investorerne opretholder en neutral stemning.

I mellemtiden forbliver Bitcoin over $28.000 i skrivende stund og skiftede hænder til $28.248. Mens alt-markedet efterligner BTC’s bevægelser, tiltrækker nogle mønter, inklusive Apecoin og Memeinator, opmærksomhed på grund af deres fremtidige potentiale.

ApeCoin (Ape) – et lukrativt spilnetværk

Apecoin handlede til $1,10 ved denne publikation, og faldt 0,72% i løbet af de sidste 24 timer. Desuden steg det omkring 5% inden for den seneste uge, da købere sluttede sig til spillet. Altcoinen trykte fem på hinanden følgende grønne lysestager på sit 24-timers diagram, hvilket indikerer tyrens dominans.

APE 7-dages diagram på Coinmarketcap

Projektets Ape Improvement Proposal for 12. til 18. oktober antyder også betydelig on-chain aktivitet, hvilket forklarer altcoinens seneste prisstigning.

Nogle forslag fremhæver Apecoins Ad-markedsplads ADSHARE, som giver skabere mulighed for at tjene penge på deres aktiviteter. Det kan også introducere APE Papercraft, en printbar model med møntens logo, der dækker fysiske og digitale udgaver.

Andre planer inkluderer lanceringen af yoga-sessioner og notering af Apecoin på COINHERO. Denne udvikling kan booste APE-netværket og tiltrække investorer til at købe tokens, hvilket kan oversætte til solide prisgenopretninger. Et træk forbi modstanden på $1,11 ser ud til at være sandsynligt i de kommende dage.

Memeinator (MMTR): En meme-mønt med fokus på nytte- og investorfordele

Memeinator er et nyt meme-token, der planlægger at dominere kryptosektoren ved at ødelægge ubrugelige temamønter, mens det ser 1 milliard dollars i markedsværdi. Projektet ser fast besluttet på at styre Web3-markedet, hvilket bekræfter investorernes tro med over $770.000 rejst i forsalg.

Memeinator bruger avancerede marketingteknikker og innovative strategier til at nå globale spillere. Aktivet er i øjeblikket i forsalg og handles til $0,0118 under denne skrivning. I mellemtiden vil MMTR-prisen stige til $0,049 fra $0,01, før mønten lanceres i børser.

Bør du investere i Memeinator?

Memeinators ICO vil se MMTR stige med 390%, efterhånden som investorer griber deres andel. Det betyder, at tidlige spillere kan nyde imponerende afkast før projektets lancering. Meme-mønten kan prale af deflationær tokenomics og forskellige use cases inden for platformen.

De fleste meme-aktiver kæmper med nytten. Således kunne Memeinator nyde stabil efterspørgsel på markedet. Den faste møntforsyning kan også give et opadgående pres på MMTRs pris, efterhånden som flere individer tilslutter sig netværket.

Memeinator ser ud til at have alt, hvad der skal til for at nå sit mål for markedsværdi på 1 milliard dollars og sikre vedvarende vækst for kryptoen.

Du kan finde mere Memeintor information på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.