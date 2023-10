EU er angiveligt enige om deling af krypto skatteoplysninger, men er dette godt for Shiba Memu?

Kryptoregler er ved at indhente den digitale aktivsektor efter langvarig usikkerhed. Det seneste er nye regler for deling af kryptoskattedata, som embedsmænd i EU blev enige om tirsdag. Det kommer, selvom kryptoaktiver fortsætter med at vokse, hvor investorer hælder investeringer ind i sektoren. Shiba Memu (SHMU), en kommende meme-kryptovaluta, er en af dem. Siden åbningen af forsalget har investorer købt over $3,9 millioner af SHMU. Men hvordan ændrer de nye regler investeringslandskabet?

Ny EU-deling af kryptodata for at forbedre skatteoverholdelsen

Copy link to section

Det ottende direktiv om administrativt samarbejde (DAC8) nye EU-regler har til formål at forbedre krypto-overholdelse. Reglerne tvinger kryptoenheder til at dele oplysninger om kunders kryptobeholdning. Dataene indberettes automatisk til skattemyndighederne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

DAC8, som skal optages formelt på EU’s officielle rejse, træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. EU-medlemmer foreslog sidste år reglerne for at lukke smuthuller af potentiel aktivudvandring ved hjælp af digitale aktiver.

Reglerne dækker forskellige kryptoer, såsom stablecoins, decentraliserede finanstokens og ikke-fungible tokens. Returneringer fra kryptoprodukter såsom staking er også dækket.

EU siger, at de nye regler supplerer dets skelsættende Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). De nye regler gælder også for finansielle enheder med hensyn til elektroniske penge og CBDC’er.

Kryptoregulering og Shiba Memu

Copy link to section

Det er klart, at regulering er en uundgåelig kryptoudvikling, hvor EU-reglerne understreger tendensen. Dette har dog været en velkommen bemærkning, da sektoren længe har afvist mangel på sikkerhed.

En positiv for kryptoreguleringen er øget efterspørgsel efter høj nytteværdi og værdifulde projekter. Fordelen vil blive opnået, efterhånden som reglerne fjerner sektoren for fejlbehandlinger, hvilket øger markedets tillid. Som et resultat vil kvalitetskryptoprojekter trives.

Shiba Memu elsker sig selv som et bæredygtigt meme-kryptoprojekt. Projektet udnytter AIs kraft til at markedsføre sig selv. For mange meme elskere er dette velkomment. Meme-landskabet mangler denne form for projekt, ofte afhængigt af influencer-omtaler for at få trækkraft.

Med kunstig intelligens lærer Shiba Memu hele tiden og bliver intelligent og kraftfuld. Som sådan forventer holdet, at Shiba Memu rider på meme-vanvid og bliver populær. Dette vil gøre det muligt for tokenet at tilbyde høj ROI til investorer.

Er Shiba Memu en god investering?

Copy link to section

Shiba Memu henter sin nytte fra AI, hvilket gør det attraktivt for værdiinvestorer. I modsætning til sine meme-kammerater, som mister momentum, når en eksisterende hype aftager, kan Shiba Memu genopfinde sig selv. Funktionen giver Shiba Memu mulighed for at få værdi og overleve investorernes frygt for uholdbarhed.

Tidlige Shiba Memu-støtter regner også med de sociale elementer i projektet. Shiba Memu har et AI-dashboard til at engagere sig i sit fællesskab. Brugere stiller spørgsmål og modtager feedback. De kan også bruge dashboardet til at lære om de seneste trends inden for kreativ annoncering. Socialt engagement hjælper projektet med at bevare mojo og øge værdien.

Shiba Memu har også et staking program. Produktet giver investorer mulighed for at tjene og samtidig bidrage til platformens vækst. Indsats låser også op for likviditet for SHMU, hvilket tillader tokenet at opretholde gevinster.

Over tid forventes Shiba Memu at vinde indpas og stige i værdi. Tidlige investorer er allerede blevet behandlet med en meme-stemning, da tokenet stiger dagligt kl. 18.00 GMT. Fra en startpris på $0,011125 er Shiba Memu nu vurderet til $0,034750. Prisen er tre gange det oprindelige tilbud, hvilket genererer enorme gevinster for investorer.

Bør du investere i Shiba Memu i denne uge?

Copy link to section

Shiba Memus forsalg nærmer sig sin afslutning, med kun 13 dage tilbage. Når forsalget slutter, vil investorerne vente med at købe tokenet på børser. At investere i dag giver mening, da man får billige tokens med et potentielt afkast på op til 10 gange.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.