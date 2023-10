Uniswap-stifter forbrænder 99,99% af HayCoin-forsyningen, token-prisen springer til $4,5 mio.

HayCoin, der oprindeligt blev skabt af Uniswap-grundlæggeren Hayden Adams som et eksperiment, har skabt overskrifter, da grundlæggeren tager et uventet skridt.

I en forbløffende vending af begivenheder har Hayden Adams, skaberen af den decentraliserede børs Uniswap, brændt 99,99% af det samlede udbud af HayCoin (HAY), hvilket resulterer i en astronomisk stigning i prisen. HayCoin, der oprindeligt blev lanceret som et testtoken uden egenværdi, beordrer nu en pris på over $3 millioner per token.

HayCoin genopdaget og navngivet

HayCoin blev først udgivet i 2019 og var en del af Uniswaps tidlige testfaser og var aldrig beregnet til at have nogen væsentlig værdi.

Over tid blev størstedelen af token-forsyningen ødelagt.

Men i en skæbnedrejning faldt en gruppe kryptohandlere for nylig over de overlevende HayCoin-tokens og erhvervede alle 4.4-tokens på markedet. De kaldte det samlet “HayCoin” (HAY).

En hidtil uset token-brænding af Uniswap-grundlæggeren

Den bemærkelsesværdige udvikling skete, da Hayden Adams besluttede at tage affære i weekenden. Han lavede et modigt træk ved at brænde hele sin HayCoin-beholdning, hvilket effektivt eliminerede 99,99% af den samlede HayCoin-forsyning.

Five years ago, before the launch of Uniswap v1, I deployed a token called HayCoin to use for testing. This was back when gas was so cheap that mainnet could be used as as a testnet. After the launch of v1, I created a small test liquidity pool with a tiny fraction of the total… — hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) October 20, 2023

Tokenforbrændinger involverer permanent fjernelse af tokens fra cirkulation ved at sende dem til en adresse uden for nogens kontrol. Denne uventede handling reducerede HayCoin-forsyningen betydeligt, hvilket efterlod kun 4,4 tokens stadig i omløb.

HayCoin-prisen stiger over $3M pr. token

Virkningen af denne token-brænding på prisen på HayCoin var intet mindre end forbløffende. På sit højeste steg prisen på et enkelt HayCoin-token til forbløffende $4,4 millioner, før den stabiliserede sig til en værdi, der oversteg $3 millioner.

Adams tog i en klar og kortfattet erklæring afstand fra HayCoin og understregede, at han ikke har nogen fremtidig involvering med det. Han udtrykte ubehag ved at eje en så betydelig procentdel af et token, der var blevet genstand for memes og spekulativ handel.

De resterende 4.4 HayCoin-tokens har nu en unik status, der er yderst sjældne og værdifulde i øjnene af visse kryptoinvestorer. Kryptosamfundet er blevet overrasket over den hurtige påskønnelse af et token, der engang var et eksperiment.

Denne dramatiske transformation af HayCoin, fra et testtoken til et aktiv på flere millioner dollar, tjener som et vidnesbyrd om den uforudsigelige karakter af kryptovalutamarkedet og potentialet for hurtige, hidtil usete prisbevægelser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.