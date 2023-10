Bitcoin, guld, Shiba Memu trives, efterhånden som statsobligationerne fortsætter

Det finansielle marked var relativt ustabilt i denne uge, da investorer så den igangværende krig mellem Israel og Hamas, den stigende pris på råolie og den igangværende obligationsudryddelse. Brent-råolie steg til $95, mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $93.

Uroen på obligationsmarkedet fortsatte, og de 30-årige statsobligationer steg til det højeste niveau i flere årtier på 5 %. Renterne på realkredit steg også tilbage til 8 % – det højeste punkt i mere end to årtier.

Denne præstation skete, da energipriserne steg, og Jerome Powell leverede en relativt høgeagtig udtalelse. Han argumenterede for, at landets inflation stadig var stædigt høj, og at raterne kunne forblive på dette høje niveau i et stykke tid. Han advarede ikke desto mindre om de igangværende geopolitiske risici.

Krypto og guld var sikre havne

I perioder med høj risiko har investorer en tendens til at flytte til sikre havn for at beskytte deres investeringer. For nylig har disse sikre havne inkluderet kortfristede statsobligationer, guld og endda kryptovalutaer.

Guld, som ofte ses som et bedre alternativ til den amerikanske dollar, steg til næsten $2.000 pr. ounce. Det betyder, at den er steget med næsten 10 % fra sit laveste niveau i oktober i år.

Bitcoin er også blevet en anden sikker havn i kryptoindustrien. Efter at have styrtet til $24.700 i begyndelsen af september, sprang BTC til $30.000 i denne uge. Dette skete, da investorerne forblev optimistiske over, at Securities and Exchange Commission (SEC) snart ville acceptere en spot bitcoin ETF.

I en erklæring sagde Gary Gensler, at agenturet stadig gennemgår ansøgninger fra virksomheder som Blackrock, Invesco og Fidelity. Og i en separat erklæring sagde Blackrocks Larry Fink, at virksomheden havde set en øget efterspørgsel efter Bitcoin blandt institutionelle investorer.

En anden katalysator for Bitcoin var Teslas indtjening. Mens virksomhedens forretning aftog i løbet af kvartalet, fortsatte den med at holde sine Bitcoins, som er værd over $300 millioner. Der var rygter om, at virksomheden overvejede at forlade krypto.

Shiba Memu boomer

I mellemtiden fortsatte Shiba Memu, den kommende mem-mønt med at boome. Som du kan se her , har udviklerne nu rejst over 3,9 milliarder dollars i de seneste tre måneder. Dette gør det til et af årets mest populære token-salg.

Til at begynde med er Shiba Memu en kryptovaluta i skæringspunktet mellem meme-mønter som Bonk og Shiba Inu og den hurtigt voksende kunstig intelligens (AI) industri. Udviklerne sigter mod at skabe en meme-mønt med dyb nytte, som vil hjælpe den med at vokse over tid.

I modsætning til mange meme-mønter har Shiba Memu en langsigtet vision. For det første mener udviklerne, at dens avancerede AI-funktioner vil sikre, at den effektivt kan markedsføre sig selv.

Vi har set mange investorer blive meme-millionærer tidligere. For eksempel anslås det, at den rigeste person i Shiba Inu var over 500 millioner dollars værd på sit højeste. For nylig så vi mange mennesker blive ekstremt velhavende ved blot at investere i Pepe.

Alligevel er der risici, når man investerer i meme-mønter som Shiba Memu, som kræver avancerede risikostyringsstrategier. For eksempel bør du kun allokere midler, som du har råd til at miste, og diversificere dine beholdninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.