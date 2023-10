Bitcoin vendte tilbage til næsten $30.000-niveauet i denne uge efter en masse positive udviklinger, der fik Cathie Wood – grundlæggeren af Ark Invest til at gentage sit super optimistiske syn på Bitcoin.

Wood ser Bitcoin til 1,48 millioner dollars

Wood talte med Natalie Brunell på hendes podcast “Coin Stories” i denne uge, og sagde, at verdens største kryptovaluta vil være 1,48 millioner dollars værd i det næste årti.

Tidligere på ugen valgte Securities & Exchange Commission at give afkald på planer om at appellere en tidligere domstolsafgørelse, der sagde, at regulatoren ikke havde en tilstrækkelig grund til at blokere Grayscale fra at konvertere sin flagskibstrust til en Bitcoin ETF.

Det var primært det, der hjalp prisen på Bitcoin til at komme sig lidt i de seneste dage, fordi det signalerer, at den første amerikanske Spot Bitcoin ETF, som forventes at øge den institutionelle efterspørgsel meningsfuldt, nu kan være tættere på, end mange tror.

Den nævnte institutionelle efterspørgsel, ifølge Cathie Wood, vil hjælpe BTC med at nå $1,0 millioner-mærket ved udgangen af dette årti.

Husk, at Bitcoin typisk har en tendens til at sætte stemningen for resten af kryptomarkedet. Så hvis det faktisk samler sig så aggressivt i de kommende år, som Wood forudsiger, vil det sandsynligvis trække en masse andre navne med sig – og det kan omfatte de nyligt lancerede kryptoprojekter som Memeinator.

Memeinator tilbyder eksponering overfor AI

Memeinator er en blockchain-baseret platform, der har sat sig for at rydde navnet på meme-mønternes plads.

Ved hjælp af kunstig intelligens er den forpligtet til grundigt at scanne internettet og ødelægge det, dens hvidbog omtaler som de “svage” mønter. Svindel og bedrageri relateret til meme-mønterne har fået mange mennesker til at tabe mange penge – og det er det, Memeinator ønsker at rette op på.

Det er tydeligt, at investering i “MMTR” kan være dobbelt spændende i betragtning af, at det også giver dig eksponering for kunstig intelligens – et marked, der stort set har været i brand lige siden Microsoft investerede milliarder i OpenAI.

I sit igangværende forsalg går Memeinator til $0,0118. Investering i det tidligt kan sætte dig klar til store afkast i de kommende år.

Memeinator (MMTR) har rejst over $0,8 millioner

Typisk, når nye tokens listes på kryptobørs, låser det op for en betydelig efterspørgsel, der hjælper med at drive prisen op mod nord. Da Memeinator endnu ikke begynder at blive børsnoteret, kan det være endnu en indikation på, at det ikke er for sent at investere i det endnu.

Endnu vigtigere, efterspørgselsbilledet for MMTR ser allerede stærkt ud, selv før det går live på en kryptobørs.

Forsalget har rejst over $0,8 millioner i løbet af et par måneder, hvilket tyder på, at investorer faktisk ser potentiale i deres mission om total markedsdominans.

Memeinator forventes at forlade det igangværende forsalg med en gevinst på omkring 132%. For flere detaljer om, hvad MMTR er, hvad er dens vision, og hvordan du investerer i det i nogle få nemme trin, besøg hjemmesiden her.

Yderligere medvind kunne hjælpe MMTR

Vi har allerede fastslået, at Memeinator tilhører to forskellige markeder: mememønter og kunstig intelligens – og begge disse vokser i et usædvanligt tempo.

I tilfældet med meme-mønter er det et marked, der ikke engang eksisterede før pandemien, men som allerede havde brølet til en værdi af over 20 milliarder dollars ved udgangen af sidste år. Og så er der kunstig intelligens, som Statista forudser vil vokse omkring ti gange mellem nu og slutningen af dette årti.

Ekstrapolering af disse vækstrater med den potentielle stigning i Bitcoin, da Cathie Wood har foreslået signaler, at MMTR kan drage fordel af flere meget stærk medvind i de kommende år.

Andre bemærkelsesværdige navne, der for nylig har gentaget deres optimistiske syn på Bitcoin, inkluderer milliardærinvestor Paul Tudor Jones og Michael Novogratz – administrerende direktør for Galaxy Digital.

Klik her for at se en trin-for-trin guide til, hvordan du investerer i Memeinator.

