Binance crypto hævninger midlertidigt utilgængelige, tekniske problemer

Krypto-udvekslingsgiganten Binance har annonceret et midlertidigt stop i krypto-tilbagetrækninger på grund af tekniske problemer.

Denne uventede afbrydelse kommer på et tidspunkt, hvor kryptovalutamarkedet har summet af aktivitet og registreret en svimlende $100 milliarder i handelsvolumen på tværs af alle platforme på samme dag.

Binance oplever nogle tekniske problemer

I et tweet anerkendte Binance og dets administrerende direktør problemet og udtalte “Vi oplever et teknisk problem med krypto-tilbagetrækninger. Som følge heraf er de midlertidigt utilgængelige, mens vores team arbejder på rettelsen. Fiat-udbetalinger er tilgængelige og fungerer. Alle midler er SAFU. Vi beklager ulejligheden og vil opdatere om fremskridt.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Den sidst registrerede krypto-tilbagetrækning fra en af Binances Ethereum-konti fandt sted kl. 10:45 UTC. Binance har forsikret sine brugere om, at deres midler er sikre, og understreger statussen “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Denne udvikling understreger betydningen af teknisk stabilitet og pålidelighed i cryptocurrency-udvekslingsindustrien. Da kryptomarkedet fortsat oplever hurtig vækst og høje handelsvolumener, bliver det bydende nødvendigt for børser at sikre, at deres systemer kan håndtere den øgede belastning uden forstyrrelser.

Binance, kendt for sine stærke sikkerhedsforanstaltninger, arbejder aktivt på at løse problemet. I mellemtiden forbliver fiat-tilbagetrækninger upåvirket, hvilket giver brugerne mulighed for at administrere deres aktiver uden hindring.

Binances forpligtelse til gennemsigtighed og sikkerhed er tydelig i dets hurtige svar på dette tekniske problem.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.