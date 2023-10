BNB-prisprognose som altcoins understøtter sidelæns konsolidering

Markedet for digitale aktiver navigerer i bullish signaler, mens Bitcoin udforsker intervallet højder efter sit seneste overraskelsesspring forbi $35K. I mellemtiden går Binance Coin tilbage efter at have overhalet den afgørende forhindring til $220.

Kryptoanalytikere mener, at Bitcoin kan bryde ud til at ramme $37K. Mens alter efterligner klokkerens prishandlinger, stoler Michael van de Poppe på, at altcoins kan være vidne til sidelæns konsolidering, før de følger BTC’s opadrettede bane.

#Bitcoin challenging itself around the range-highs.



Breakout above and we'll see $37K, but for #Altcoins you'd rather have a period of sideways consolidation. pic.twitter.com/HRAjrUTDid — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 26, 2023

Lad os evaluere Binance Coins nuværende udsigter og potentielle fremtid, mens entusiaster afventer den kommende udvikling på kryptomarkedet.

BNB-prisen for at fortsætte sine fordele

Binance Coin handles til $225,26 ved denne publikation, efter et nyligt opsving, der så den overvinde $200 – $220 regionen, hvor den har konsolideret sig i næsten 90 dage. Den seneste stigning i købsmomentum drev alt fra $210 til $238 mellem 19. oktober og 24. oktober.

Ikke desto mindre tiltrak rallyet overskud fra investorer, hvilket udløste et fald på cirka 7 % til det nuværende prisniveau. Fortsatte fald vil få BNB til at genteste supportbarrieren til $220, da RSI rammer neutral-50.

Det kan forny den bullish styrke og give sidelinede investorer en chance for at købe mønten. Det kan byde velkommen til en solid stigning for at overgå modstanden ved $228, hvilket potentielt strækker sig mod $253-hindringen. Et sådant skridt vil føre til en stigning på 15% i Binance Coins pris.

Desuden fortsætter Binance auto-burn-procedure med at reducere BNB-tokenforsyningen, hvilket i sidste ende vil øge Binance Coins langsigtede ydeevne.

Mens Binance Coin udviser en opadgående holdning, mens det brede marked blinker med bullishness, kan pludselig salgsmomentum hæmme den potentielle optrend. Forstørret bearishness, der trækker BNB under den afgørende støtte på $220, kan katalysere et dyk til foden på $211.

Et 24-timers stearinlys, der lukker under $211, vil annullere Binance Coins opadrettede fortælling, og byder muligvis velkommen til $202-niveauet, der blev opnået den 9. oktober.

Ikke desto mindre bør entusiaster følge den brede markedsudvikling for at måle BNB’s potentielle retning i de kommende sessioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.