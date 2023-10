Fantom (FTM) styrker bullish udsigter med Sonic-opgradering

Fantom (FTM) -prisen ser ud til at holde fast i de seneste stigninger, efter at tyre kørte den bredere kryptomarkedsstemning for at nå et 3-måneders højdepunkt. Fantastisk pris har draget mest fordel af den massive 35% opside set i løbet af den seneste uge. Kan en opgradering, hvis testnet netop blev annonceret af Fantom Foundation, katalysere yderligere opadgående momentum for FTM?

Her er, hvad du skal vide om Fantom Sonic-opgraderingen, og hvad det kan betyde for netværket.

Fantom annoncerer Sonic testnets

Den 24. oktober udsendte professor Bernhard Scholz, Fantoms forskningschef, en stor meddelelse om en opgradering, der kunne se blockchain-netværket drage fordel af et bump i dets gennemstrømning og endelige transaktioner.

Testnet-miljøet vil bestå af to testnet – offentlige og lukkede. Som Scholz påpeger i et blogindlæg, vil opgraderingen se Fantom forbedre sin platforms funktionalitet markant uden at skulle ty til funktioner såsom sharding eller yderligere lag.

Især Fantom Sonic-opgraderingen er indstillet til at erstatte Opera-opgraderingen, hvilket bringer en ny virtuel maskine, bedre databaselagring og optimeret konsensus til netværket.

Ifølge Scholz kunne Sonic se netværket opnå over 2.000 transaktioner i sekundet og en gennemsnitlig endelighed på 1 sekund. Til sammenligning understøtter Fantom mainnet en gennemstrømning på 30 TPS. Fantom Foundation bemærkede:

“Sonic er den næste iteration af Fantom-netværket, uden at der kræves en hård gaffel til opgraderingen. Eksisterende smarte kontrakter, tjenester og værktøjer på Fantom Opera bør være fuldt ud kompatible med mainnet Fantom Sonic.”

Ved siden af Fantom Virtual Machine (FVM) forventes Sonic også at aktivere reducerede lagerkrav – fra svimlende 11 TB til under 1 TB – for arkivknudepunkter. Det betyder, at netværksdeltagelse bliver både mere overkommelig og tilgængelig for validatorer.

FTM prisudsigter

Fantoms Sonic-opgraderingsnyheder rammer markedet midt i en optrend, der lige er begyndt at tage fart efter krypto-nedturen. FTM har været en af de fremragende kunstnere blandt altcoins.

Men med FTM-prisen faldet 93 % fra dens rekordhøje niveau på $3,46 nået i oktober 2021, kan det kun være bedre for tyre, hvis et tyremarked falder sammen med en så enorm opgradering som Sonic. Denne opgradering, der forventes i Q2, 2024, vil ikke kun være god for DeFi-økosystemet, men også blockchain-spil og andre dApps.

En stigning i vedtagelsen på tværs af DeFi-protokoller på Fantom kan hjælpe på lang sigt prisen.

På kort sigt, mens FTM/USD er steget i de seneste uger, er den største hindring at bryde over en nedadgående trend, der har begrænset tyrene siden skiftet fra år-til-dato højdepunkter i februar.

Den umiddelbare modstandszone kan være omkring $0,31, over hvilket ville ligge $0,54 og $0,63, før købere kan målrette det psykologiske $1,00 niveau. På den negative side kunne robust support være på $0,17.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.