Solana (SOL) prisforudsigelse efter IoTeX-integrationen

Solana (SOL)-prisen fortsatte sit seneste opsving, da Sam Bankman-Fried (SBF) tog stilling, og efterhånden som flere udviklere flyttede til økosystemet. SOL sprang til et højdepunkt på $34 i denne uge, det højeste niveau siden oktober 2022. Det er steget med mere end 402 % fra det laveste niveau i år, hvilket gør det til en af de bedste i branchen.

IoTeX integreres med Solana

Solana har været det største comeback-barn i år, da investorer går videre fra sammenbruddet af FTX og Alameda Research. Deres sammenbrud var bemærkelsesværdigt, da SBF’s imperium havde masser af SOL-tokens.

Nu er der stadig bekymring for, at FTX Estate snart vil dumpe millioner af SOL-tokens til markedet. For nylig besluttede boet dog at satse tokens til en værdi af over $122 millioner, da det forsøger at udvinde mest værdi.

Samtidig ser Solana stadig stærke integrationer blandt udviklere. Den seneste integration var med IoTeX, en førende platform, der fokuserer på Internet of Things (IoT).

Som en del af denne integration vil Solana drive IoTeX’s Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), som er i skæringspunktet mellem den fysiske industri og kryptoindustrien. Det gør det ved at udnytte symbolske incitamenter til at implementere og vedligeholde et fællesskabsbidraget infrastrukturnetværk. Det vil den gøre ved hjælp af W3bstream, en verificerbar off-chain computerinfrastrukturplatform.

IoTeX slutter sig til andre spillere, der har omfavnet Solana i de sidste par måneder. Et af dem er Helium, et netværk, der leverer decentraliserede hotspots rundt om i verden.

Solana har stadig et aktivt DeFi-økosystem. Data viser, at dets DeFi-økosystem har en samlet værdi låst (TVL) på over $378 millioner. På sit højeste havde den milliarder i aktiver, da investorerne jublede over dens hurtige hastigheder og lavere transaktionsomkostninger. De største spillere i Solanas DeFi-platforme er Marinade Finance, Jito og Solend.

Solana prisudsigt

SOL-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at SOL-kryptoprisen har taget et stærkt opsving i de sidste par måneder. Det er nu sprunget til det højeste punkt siden oktober sidste år. Den nuværende pris på $32,58 er vigtig, da den også var det højeste niveau den 14. juli.

Solana er hoppet over 50-dages og 100-dages Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Vigtigst af alt har det dannet noget, der ligner et kop- og håndtagsmønster, hvilket er et bullish tegn.

MACD og Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau. Derfor vil Solana-prisen sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på $40. Alternativet er, hvor mønten trækker sig tilbage til nøglestøtten til $25,28, det højeste sving den 15. august.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.