Anthony Pompliano – Grundlæggeren af Pomp Investments forbliver super positiv i forbindelse med Bitcoin, selvom mønten allerede er steget kraftigt i de seneste uger for at nå $35.000-niveauet.

Pomplianos positive syn på Bitcoin

Copy link to section

Millionærinvestoren ser BTC som den “mest disciplinerede centralbank i verden”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Han er overbevist om, at kryptovalutaen er ret ligeglad med geopolitiske begivenheder. Bitcoin har en tendens til at vokse eksplosivt i opadgående markeder – en tendens, som Pompliano fortalte CNBC i et interview for nyligt, som sandsynligvis ikke vil ændrer sig lige foreløbig.

Den globale efterspørgsel efter kryptovalutaen vil forblive intakt, selvom den amerikanske regering arbejder på at forbyde Bitcoin, tilføjede han. Pompliano er positiv over for muligheden for, at Securities & Exchange Commission snart vil give grønt lys for en Spot Bitcoin ETF, især fordi folk som BlackRock presser på for det.

Desuden er højere rater, ifølge Anthony Pompliano, kun midlertidige, og verdens største kryptovaluta vil yderligere gavne, når Federal Reserve skifter til lempelig pengepolitik.

Enkelt sagt ser den amerikanske iværksætter en stor fremtid for Bitcoin – hvilket sandsynligvis også vil være en meningsfuld katalysator for andre tokens, herunder folk som Shiba Memu, i betragtning af at BTC stort set er en fakkelbærer af kryptomarkedet.

Shiba Memu er afhængig af kunstig intelligens

Copy link to section

Så vi har allerede fastslået, at Shiba Memu er et kryptonavn. Hvad der dog gør det endnu mere interessant, er, at dette kommende projekt også udsætter dig for kunstig intelligens.

Ifølge hvidbogen på sin hjemmeside kan Shiba Memu bruge kunstig intelligens til at skabe reklameindhold, som derefter automatisk distribueres over hele internettet – igen takket være AI.

Det er derfor, det beskriver sig selv som et “marketing sværvægter”, der er lige så produktivt eller effektivt som hundrede marketingbureauer tilsammen.

Hvad angår kryptodelen af denne historie, er alt, hvad den står for, drevet af dens oprindelige meme-mønt “SHMU”, der i øjeblikket koster $0,0365 i det igangværende forsalg.

En anden sjov kendsgerning – prisen på Shiba Memu-mønten stiger en gang hver 24. time – hvoraf den næste forventes om to timer fra nu.

SHMU vil drage fordel af det kommende AI-dashboard

Copy link to section

Bemærk, at SHMU er en meme-mønt i sin kerne. Det er et marked, der var omkring 20 milliarder dollars værd i slutningen af sidste år mod ikke engang en krone ved begyndelsen af pandemien.

Så bortset fra markedet for kunstig intelligens, som Statista forudser vil ramme 2,0 billioner dollars i 2030 – omkring en tidoblet stigning fra nu af – positionerer investering i Shiba Memu dig til også at drage fordel af hurtig vækst på meme-mønt markedet.

Efter forsalget vil SHMU finde vej til fremtrædende kryptobørser, der har tendens til at være en katalysator for en prisstigning, da det væsentligt øger adgangen til en kryptomønt og i forlængelse heraf dens efterspørgsel.

Shiba Memu vil snart lancere et AI-dashboard, der også forventes at udvide anvendeligheden af sin meme-mønt. For flere detaljer, besøg projektets hjemmeside her.

Bitcoin-medvind kan hjælpe Shiba Memu

Copy link to section

Endelig, som Anthony Pompliano forudsiger, vil Bitcoin sandsynligvis samle sig yderligere og fremad på ryggen af ikke én, men en hel masse medvind, der forventes at realisere den ene efter den anden.

SEC besluttede i sidste uge, at det ikke vil appellere en tidligere domstolsafgørelse, der sagde, at det manglede tilstrækkelig grund til ikke at lade Grayscale omdanne sin bitcoin-fond til en bitcoin ETF.

Det var igen en kæmpe gevinst for kryptomarkedet, da det skubbede USA tættere på dets første Spot Bitcoin ETF, som den indflydelsesrige investor Cathie Wood siger kunne presse prisen på en Bitcoin et godt stykke over $1,0 millioner i løbet af de næste ti år, da den fortsætter med at drive institutionel penge ind i kryptovalutaen.

Som nævnt tidligere, hvis BTC faktisk stiger så aggressivt, så er det tænkeligt, at andre mønter som Shiba Memu (SHMU) også vil drage fordel af dets vidtrækkende kursudsving.

Du kan besøge Shiba Memu hjemmesiden for at finde ud af mere om, hvordan du investerer i SHMU via nogle ganske enkle trin.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.