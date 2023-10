Solana, Optimism og to andre altcoins at se i denne uge

Kryptovalutaer registrerede en betydelig opside i sidste uge, hvor Bitcoin førte stigningen, da den steg til $35.000. Mens pausen, der fulgte, har BTC placeret over $34,4k, øremærker en populær kryptoinvestor fire altcoins til potentielle bevægelser i denne uge.

Ifølge The DeFi Investor, som delte sit syn på X, kan de næste par dage blive afgørende for Solana (SOL), Optimism (OP), Render (RNDR) og Lybra (LBR).

Crypto Watchlist for the week ahead:$SOL – Solana Breakpoint conference begins tomorrow. The team might make some big announcements



crypto AI tokens – OpenAI conference begins on Nov. 6th. The AI narrative has started heating up once again$RNDR – Render Network's team will… pic.twitter.com/D9r8gwUzAc — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) October 29, 2023

Solana (SOL)

Solana brød over $30 i sidste uge og steg til tops på $33,90 midt i bullish forudsigelser for SOL. DeFi Investor siger, at Solana Breakpoint-konferencen, der begynder i dag, mandag den 30. oktober, kunne se store meddelelser fra holdet. Makroguruen Raoul Pal forudsagde for nylig et potentielt 66% hop i SOL-prisen, hvis tyre overbevisende brød over $30.

Render (RNDR)

Render Network (RNDR) har også været en breakout performer i løbet af de sidste par uger. Projektets team forventes at fremhæve begivenheder på Solana Breakpoint, med en yderligere følelseskatalysator, der sandsynligvis vil være den kommende lancering af Render 2.0.

Optimisme (OP)

Optimisme (OP) er steget 14 % i de seneste to uger, med OP-handel til ugentlige højder på $1,47. Selvom de overordnede udsigter fortsat er positive, kan frigørelsen af $34,8 millioner $OP den 30. oktober tilføre en vis nedadgående volatilitet i altcoins marked.

Lybra (LBR)

DeFi-protokol Lybra Finances token Lybra (LBR) er brudt under det kritiske $1,00-niveau inden for de seneste 24 timer.

I øjeblikket er LBR-prisen 79 % nede fra den rekordhøje værdi på $4,48 nået i maj. Mens priserne kan gense støtteniveauer på $0,87 og endda $0,74, fremhæver DeFi Investor, at lanceringen af Lybra Grants-programmet lanceres senere på ugen som en sandsynlig opadgående katalysator.

Projektet har også oplevet en støt vækst i total value locked (TVL). DeFiLlama-data viser, at TVL er steget fra $100 millioner i begyndelsen af september til $263 millioner i skrivende stund.

Nøglemarkedsbegivenhed at se i denne uge

I denne uge kan markedet se FOMC-mødet den 1. november. Mens Federal Reserve forventes at holde renten uændret, siger The DeFi Investor, at handlende måske ønsker at “spænde op for potentiel markedsvolatilitet.”

Bortset fra dette siger analytikeren, at krypto-AI-tokens kan være på radaren hos mange handlende i betragtning af genopblussen i AI-fortællingen. Perspektivet er sidestillet med OpenAI-konferencen, der er planlagt til at begynde den 6. november.

Som sådan, bortset fra Fetch.ai, kan handlende have øje for et nøgletræk blandt andre top AI-drevne kryptoprojekter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.