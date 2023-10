Gala, Axie Infinity, SAND, MANA stiger, mens Memeinator trives

Meme Coins og gaming-kryptovalutaer har blomstret under det igangværende krypto-tyreløb. Pepe, den nyligt lancerede Meme Coin, er steget med mere end 80 % fra sit laveste niveau i oktober. Denne stigning gør det til en af de bedst præsterende kryptovalutaer.

Andre kryptovalutaer i spilindustrien er også vendt tilbage. Gala- token steg til et højdepunkt på $0,02200, det højeste punkt siden 14. august. Det er steget med over 72 % fra YTD-lavet. På samme måde er Axie Infinity (AXS) og Decentraland (MANA) steget med mere end tocifrede i de seneste par uger.

Denne stigning er på linje med ydeevnen for andre kryptovalutaer. Bitcoin er steget fra sidste uges laveste på $24.800 til over $34.000. Tilsvarende er Ethereum-prisen steget tilbage til over $1.800. Andre toppræsterende kryptovalutaer er Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) og Render er steget.

Spot Bitcoin ETF-håb

Bitcoin og andre kryptovalutaer har klaret sig godt i en svær periode på det finansielle marked. Mens disse mønter er steget kraftigt, er amerikanske aktier og obligationer dykket.

S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene er dykket til korrektionszonen, mens de 30-årige og 10-årige obligationsrenter er steget til de højeste niveauer i årevis.

Hovedårsagen til stigningen er det vedvarende håb om, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende den næste Bitcoin ETF. Virksomheder som Franklin Templeton, Blackrock og Invesco har alle lavet ETF-forslag.

Analytikere mener, at en spot Bitcoin ETF vil låse op for flere tilstrømninger til Bitcoin, efterhånden som institutionelle investorer allokerer noget af deres kapital til Bitcoin, som har klaret sig bedre end guld i det seneste årti.

Bitcoin er også steget, da investorerne fortsat er bekymrede over den stigende amerikanske gæld og obligationsrenter. USA har indkasseret over 33,6 billioner dollars i de sidste par årtier. Med stigende obligationsrenter bruger USA nu over 800 milliarder dollars i tilbagebetaling af gæld.

Derfor er der en følelse af, at investorer mener, at Bitcoin er en sikker havn, da det ofte ses som et digitalt alternativ til guld.

Salget af Memeainator tokenet fortsætter

I mellemtiden har det seneste Pepe token stigning sendt mange investorer til alternative Meme Coins. Desuden er Pepe kommet fra ingen steder for at nå en markedsværdi på over $470 millioner. Undervejs har Meme Coinen, som ikke har nogen reel brug, skabt mange millionærer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.