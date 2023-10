Gensler siger, at SEC-medarbejdere arbejder på Bitcoin ETF-forslag

Formand for US Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, har kommenteret de mange Bitcoin Exchange-traded Fund (ETF) forslag for agenturet ved at bemærke, at dets personale “arbejder” på dem.

Gensler kommenterede emnet Bitcoin ETF’er onsdag under et interview med Bloomberg TV’s Kailey Leinz.

SEC fortsætter med at veje Bitcoin ETF-forslag

Copy link to section

BlackRock, Fidelity Investments og Invesco er blandt flere kapitalforvaltere og investeringsselskaber, der ønsker at notere spot Bitcoin ETF’er i USA. Men SEC, på trods af at give et nik til futures-støttede ETF’er til markedet, har forsinket beslutninger om disse applikationer flere gange. Forventning til en spot-ETF kunne forklare reaktionen på , hvad der viste sig at være falske nyheder om en godkendelse i mandags.

Alligevel er konsensus inden for kryptoområdet, at regulatoren i sidste ende bliver nødt til at tillade – et eller alle forslagene. I august tabte SEC til Grayscale Investments, efter at en amerikansk domstol fratrådte agenturets kendelse, der afviste firmaets forslag om at konvertere sin Bitcoin Trust Fund (GBTC) til en spot Bitcoin ETF.

I dagens interview erkendte Gensler, at værdipapirvagten ikke ankede afgørelsen fra fredag. Mens han forblev uforstående over for, hvad Kommissionens næste skridt var, kommenterede han den igangværende revisionsproces.

“Vi appellerede ikke i fredags, jeg tror, det er korrekt… men det, vi har foran os, bare så seerpublikummet forstår, har vi ikke én, men flere – jeg tror det er otte eller 10 – ansøgninger, som personalet og i sidste ende overvejer kommissionen det, der kaldes børshandlede produkter til Bitcoin.”

Adspurgt om, hvorvidt kommissionen ville godkende én spot-ETF eller alle på samme tid, sagde SEC-formand, at han ikke kunne “forudbedømme” personalets arbejde. Bemærker, at virksomheder, der ønsker at notere børshandlede produkter som Bitcoin spot ETF, skal gennemgå en noteringsproces, der ligner den for en børsnotering, tilføjede Gensler:

“Det er virkelig arbejdet i vores afdeling for selskabsfinansiering, der giver feedback, vores afdeling for handel og markeder ser selvfølgelig på ansøgningerne.”

Gensler sagde, at han ikke har nogen detaljer om de individuelle samtaler mellem personalet og de potentielle udstedere. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt den seneste feedback mellem SEC og udstederne pegede på, at en bestemt formueforvalter fik det første nik, bemærkede han, at det er ” en tidstestet proces, der går årtier tilbage.”

Den del af processen håndteres af et Disclosure Review Team fra SEC-personalet. Det er gruppen, der reagerer på og giver feedback til potentielle ETF-udstedere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.