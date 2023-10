Køb MSTR-aktier, da BTC danner bullish mønstre, hvaler akkumuleres

MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) aktiekurs havde en succesfuld oktober, selv da nøgleindeks som Nasdaq 100 og S&P 500 styrtede ned i en korrektion. Aktierne steg til et højdepunkt på $448 den 25. oktober, hvilket var næsten 50% over det laveste niveau i løbet af måneden.

MicroStrategy som et Bitcoin ETF-alternativ

Copy link to section

Bitcoin- prisen havde en stærk præstation i oktober, da håbet om en spot Bitcoin ETF steg. Analytikere mener, at en spot-ETF vil hjælpe med at tage Bitcoin mainstream og skabe et ideelt aktiv, som institutionelle investorer vil være komfortable med at købe.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det er stadig uklart, om denne situation vil ske, da investorer altid har haft måder at få adgang til Bitcoin på. For eksempel har Bitcoin Strategy ETF (BITO) eksisteret i et stykke tid. Denne fond sporer Bitcoin-futures og har en tæt sammenhæng med BTC. Det har nu over $890 millioner i aktiver.

Investorer har adgang til Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), den største fond i branchen med over $21 milliarder i aktiver. Udfordringen for GBTC er, at dens gebyrer er ret høje, mens dens rabat på nettoaktiverne (NAV) har været betydelig. Rabatten er blevet indsnævret for nylig, efter at Grayscale vandt en retssag mod SEC .

MicroStrategy har været en af de bedste måder for virksomheder at investere i Bitcoin indirekte. Mens virksomhedens kernetjeneste er inden for teknologianalyse, er den kendt for sine betydelige Bitcoin-besiddelser.

Firmaet har over 158.000 Bitcoins, som nu er vurderet til over 5,38 milliarder dollars, hvilket stadig er lavere end virksomhedens værdiansættelse på over 5,9 milliarder dollars. Dette gør MicroStrategy i det væsentlige til et Bitcoin-firma.

Fordelen ved institutioner med MSTR er, at de ikke har nogen omkostningsprocenter. BITO har en omkostningsprocent på 0,95%, mens GBTC har en andel på 2%. Det er store gebyrer, som kan stige over tid.

Everyone acting like #bitcoin spot ETF is something super crazy when we’ve had $MSTR as a direct effectively 1:1 bitcoin proxy for 2yrs+



Institutions that want exposure to bitcoin can just hold MicroStrategy stock — its almost identical considering MSTR’s treasury.



What I miss? — 🏔Adam O🏔 (@denverbitcoin) October 30, 2023

Bitcoin pris bullish mønster

Copy link to section

BTC-diagram af TradingView

Den anden grund til at købe MSTR-aktier er, at Bitcoin har dannet adskillige bullish mønstre. Som vist ovenfor er BTC-prisen steget til over $31.780, det højeste punkt den 13. juli. Dette var en bemærkelsesværdig pris, da den havde kæmpet med at bevæge sig over dette niveau flere gange i år.

Bitcoin har også dannet et bullish vimpelmønster, der er vist i sort. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bullish tegn på markedet. Dette mønster er kendetegnet ved en lang flagstolpe og et trekantmønster.

Yderligere er Bitcoin-prisen steget over 50-dages og 200-dages Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten vil fortsætte med at stige, da købere målretter 50% Fibonacci Retracement-niveauet til $42.500. Denne pris er omkring 23% over det nuværende niveau.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Bitcoin-prisen vil fortsætte med at stige, hvilket vil være en positiv ting for MicroStrategy-aktier. Mere så, antallet af Bitcoin-hvaler stiger, efterhånden som indehavere med over 100.000 mønter hopper.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.