Her er grunden til, at Grayscales GBTC-rabat til NAV indsnævres

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)-rabatten til Net Asset Value (NAV) indsnævret til det laveste niveau i 2023 som håb om, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil acceptere en Bitcoin ETF-rose.

GBTC’s rabat til NAV bundede på næsten -50% tidligere i år og har været i en opadgående tendens siden da. Rallyet accelererede for nylig, efter at Grayscale vandt en større retssag mod SEC, som havde afvist Grayscales anmodning om at konvertere den til en spot-ETF.

SEC besluttede ikke at anke retssagen i fredags. Derfor mener analytikere, at chancerne er store for, at fonden vil acceptere fonden senere i år. Grayscale håber, at konverteringen vil være med til at sænke dens rabat til NAV.

Udfordringen for Grayscale er, at konverteringen til en spot-ETF vil sænke dens omsætning. Grayscale opkræver et administrationsgebyr på 2%, hvilket er væsentligt højere end hvad andre ETF’er vil opkræve.

Rabatten faldt igen mandag, efter at flere nyhedssider rapporterede, at SEC havde accepteret ETF-ansøgningen fra Blackrock. Denne rapport skubbede Bitcoin til en multi-måneders højde på $29.000.

Analytikere mener, at SEC i sidste ende vil beslutte at godkende en Bitcoin ETF-fond af to hovedårsager. For det første har virksomheder som Blackrock og Franklin Templeton indført overvågningsforanstaltninger, der vil reducere markedsmanipulation.

For det andet vil SEC sigte mod at forhindre endnu en krypto-sag, efter at den tabte to store i år. Det tabte en retssag mod Ripple og den bragt af Grayscale.

Nogle analytikere forventer, at godkendelsen af en Bitcoin ETF vil føre til mere BTC-efterspørgsel, hvilket vil presse prisen højere. De mener, at disse håb har hjulpet Bitcoin med at forblive over $25.000 i de sidste par måneder.

Andre mener, at eventuelle potentielle gevinster vil være kortvarige. De citerer den kortsigtede pop, der skete efter lanceringen af Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO).