PEPE fører an i meme-genrejsning, da Shiba Memu rejser $4,1 mio, og et forsalg, der slutter om få timer

Da prisen på Bitcoin brød $30.000-niveauet, kravlede optimismen tilbage på kryptovalutaer. Mens gevinster er udbredt i hele sektoren, har meme-kryptovalutaer været de største fordele. Shiba Memu, et kommende meme-token, har tiltrukket investorer forud for sin debut. Med over $4,1 millioner rejst er Shiba Memu uden tvivl et af de bedste forsalg i 2023. Investorer har nu timer til at købe tokenet, før forsalget lukker.

Forbedret meme-stemning forårsager udbredte gevinster

PEPE fører an i meme-genopblomstringen, og er et kryptotoken, der opnåede over 10.000% gevinster efter lanceringen i år. Med en stigning på 57% i den seneste uge er PEPE den førende vinder blandt de 100 bedste kryptovalutaer.

Dogecoin, det førende meme-token efter markedsværdi, har registreret over 8% gevinster. Shiba Inu er op med tocifrede. Floki Inu, en anden meme-krypto, er steget med 41% i den seneste uge.

Gevinsterne i meme-tokens forventes at fortsætte ifølge markedsparametre. Frygt og grådighed-indekset, som vurderer markedsstemningen, ligger i øjeblikket på 68, en “grådigheds”-zone. Dette viser, at appetit for meme-tokens er stærk og kan fortsætte med at øge token-priserne.

Tilbagekomsten af en positiv følelse er et plus for at lancere meme-projekter som Shiba Memu. Stemningen øger spekulationerne omkring Shiba Memu og kan give det første løft efter børsnoteringen.

Om Shiba Memu

Shiba Memu er et ambitiøst meme-kryptoprojekt, der har til formål at fusionere blockchain og kunstig intelligens. AI-vinklen har været attraktiv, da teknologien forventes at gøre Shiba Memu bæredygtig. Bæredygtighedsfokuset er en afgørende forskel for Shiba Memu fra sine jævnaldrende med lav nytte.

Projektet bruger AI til selv at markedsføre sig selv på online platforme. Shiba Memu kan skrive sin egen PR-kopi og lancere marketingstrategier baseret på den eksisterende følelse. Projektet lærer også hele tiden og udnytter det seneste inden for kreativ markedsføring for at få indpas.

AI er også et socialt værktøj for Shiba Memu og dets samfund. Projektet har et AI-dashboard, hvor brugerne kan interagere med det. De kan stille AI-spørgsmål og få feedback og opdateringer i realtid om marketingaktiviteter. Det høje engagement skaber et loyalt fællesskab for Shiba Memu og hjælper dets prisopdagelse.

Shiba Memu forsalget og prisprognose

Shiba Memu havde et meget unikt og vellykket forsalg. Med en startpris på $0,011125 er Shiba Memu nu vurderet til $0,037450. De vedvarende prisstigninger skyldes projektets tokenomics. Tokenomics tillader SHMU at stige hver dag kl. 18.00 GMT. Investorer, der købte tokenet tidligt, vil modtage tokens med højere værdi.

Prisstigningerne på Shiba Memu giver tokenet en meme-stemning. Forudsigeligt nok forventer investorer, at Shiba Memu vil stige med op til 10x, når den først er noteret på børser. Børsnoteringen starter i 4. kvartal 2023, hvilket betyder, at Shiba Memu kan ende året på over $0,3.

Selvom prognosen er spekulativ, er den realistisk baseret på den efterspørgsel, Shiba Memu har tiltrukket. Meme-kammerater som PEPE har også nået en lignende milepæl, hvilket gør case-scenariet opnåeligt. I fremtiden kan SHMU-gevinsterne være mere end 10x, da det låser op for værdi gennem andre funktioner som indsats.

Bør du købe Shiba Memu i dag?

Shiba Memu forsalget befinder sig på sidste dag. Derfra er tokenet indstillet til en børsnotering på børserne. Historiske tendenser viser, at tokens låser op for efterspørgsel og oplever høj spekulation umiddelbart efter notering.

Investorer, der søger at udnytte Shiba Memu’s oprindelige prisbevægelser, kan købe tokenet nu. Dette giver dem mulighed for at drage fordel af markedsspekulation og opnå maksimale gevinster, når SHMU debuterer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.