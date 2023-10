THORChain (RUNE)-kursen stiger i takt med, at åben rente, handelsvolumen stiger

THORChain (RUNE) pris har lavet et spektakulært tyreløb i de sidste par uger. Tokenet steg til det højeste niveau på $2,86, det højeste niveau siden 8. august. Det er steget med mere end 290% fra det laveste niveau i år, hvilket gør det til en af de bedst ydende kryptovalutaer i verden.

RUNE futures åbne renter stiger

Copy link to section

THORChain er en af de største spillere i Cosmos økosystem. Det er en DeFi-platform, der gør det muligt for brugere at bytte, låne og tjene deres oprindelige aktiver. Det letter afvikling af indfødte aktiver på tværs af populære kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum og Avalanche.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

THORChain bliver populær blandt investorer, der elsker det på grund af dets betydelige udbytte. De seneste data viser, at enkeltsideudbyttet i økosystemet for de fleste mønter som USDT, USDC og ATOM er over 15%.

Som følge heraf er mange investorer flyttet til netværket. I oktober slog netværket rekorder ved at behandle over 3 milliarder $ on-chain transaktioner. Dette er vigtigt, fordi netværket havde en volumen på 2,3 milliarder dollars alene i tredje kvartal. Det indsamlede $3/38 millioner i gebyrer i denne periode. Det betyder, at THORChain vinder indpas blandt brugerne.

Congrats @THORChain



October is officially the first $3b on chain trading volume & it entered the top 5 DEX list



Streaming swaps was the catalyst needed for adoption



Here's a few observations 🔽 pic.twitter.com/WGCOLNVLgD — TCB (@THORmaximalist) October 30, 2023

I mellemtiden er THORChains åbne futures-interesse steget kraftigt i de sidste par måneder. Data indsamlet af CoinGlass viser, at den åbne interesse steg til over $53 millioner, det højeste niveau siden den 2. oktober. Det meste af denne åbne interesse kommer fra Binance efterfulgt af Bybit, OKX og Bitget.

Åben interesse er en vigtig metrik, der ser på mængden af uopfyldte positioner på futuresmarkedet. Et højere åbent rentetal ses som en positiv ting for en kryptovaluta.

THORChain prisudsigt

Copy link to section

RUNE-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at RUNE-kryptoprisen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Senest er mønten hoppet over det vigtige modstandsniveau på $1,966, det højeste punkt i februar. Det har også bevæget sig over det psykologiske niveau ved $2.

RUNE har også bevæget sig over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), hvilket er et bullish tegn. Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau. På samme måde er den stokastiske oscillator også flyttet til dette overkøbte punkt.

Derfor er udsigterne for mønten bullish, og det næste niveau at se er på $3,15, det højeste niveau den 11. august sidste år. Alternativet er, hvor mønten trækker sig tilbage til støtten ved $1,96.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.