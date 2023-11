Safemoon-prisen falder med 50 %, efter at ledere er blevet anholdt for bedrageri

Den amerikanske regering har anklaget ledere af SafeMoon cryptocurrency for påstande om “sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel, sammensværgelse for at begå svig med elektroniske penge og hvidvaskning af penge.” Anholdelsen af Safemoon-cheferne kom efter, at US Securities and Exchange Commission (SEC)afslørede anklager mod dem onsdag morgen.

Anklagen mod John Karony, Kyle Nagy og Thomas Smith blev ophævet onsdag, hvilket fremhæver Safemoon-ledernes rolle i at bedrage investorer i en multi-million dollar-ordning.

Safemoon-ledere anholdt

Ifølge en pressemeddelelse offentliggjort af den amerikanske attorney’s Office, Eastern District of New York, er både Karony og Smith blevet anholdt. Nagy var dog stadig på fri fod, da han gik i trykken.

Ivan J. Arvelo, Special Agent med ansvar for Homeland Security Investigations, New York, sagde i en erklæring:

“Som påstået øgede SafeMoons ledere deres virksomhedsværdi til over 8 milliarder dollars, men i stedet for at belønne deres kunder som lovet, fik deres umættelige grådighed dem til at bruge millioner af dollars på deres egne overdådige ønsker. I dag kan ingen luksusbiler eller vidtstrakte fast ejendom beskytte dem mod konsekvenserne af sådanne forbrydelser.”

Tidligere havde SEC anklaget Safemoon-skaberen Kyle Nagy, CEO John Karony og Chief Technology Officer Thomas Smith for bedrageri og uregistrerede værdipapirer.

“De tiltalte lovede at tage prisen på tokenet “Safely to the moon”, men i stedet for at levere overskud, udslettede de milliarder i markedsværdi, trak kryptoaktiver til en værdi af mere end 200 millioner dollars fra projektet og misbrugte investormidler til personlige formål. brug,” lød SEC’s klage mod Nagy, Karony og Smith.

Prisen på Safemoon (SFM) styrtdykkede efter nyheden, hvor tokenet styrtede ned med mere end 50 % til $0,00009142.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.