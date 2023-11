Bitcoin danner en bullish vimpel, når priserne på Raydium, Celestia og EOS stiger

Bitcoin (BTC)-prisen fortsatte sin bullish trend i nattens session, efter at Federal Reserve besluttede at lade renten være uændret. Mens banken lod døren stå åben for endnu en renteforhøjelse, mener de fleste analytikere, at der vil ske en længere pause efterfulgt af en nedsættelse.

Bitcoin har klaret sig godt i denne periode med høje renter, da den er mere end fordoblet fra sit laveste punkt i 2022. Tidligere troede de fleste analytikere og investorer på, at Bitcoin ville gå ned, når renterne steg. Vi har set mange virksomheder, der trivedes i et lavrentemiljø som WeWork og Lordstown Motors, gå konkurs.

Der er tegn på, at Bitcoin-prisen vil klare sig godt i de kommende uger. For det første, som vist nedenfor, har Bitcoin dannet et bullish vimpelmønster, som er karakteriseret ved en lang lodret linje og et trekantmønster.

Vigtigst er det, at Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau. Selvom dette kan ses som et bearish træk, er det også et tegn på, at mønten har det momentum, den har brug for.

Bitcoin-diagram af TradingView

Derfor, som jeg forudsagde tidligere på ugen, er der en sandsynlighed for, at Bitcoin snart vil have et bullish breakout. Hvis dette sker, vil det næste modstandspunkt at se på $42.200, som er 50% Fibonacci Retracement niveau.

Bitcoin is on the move again (following the pattern of previous boom-bust cycles, so far). What to make of it? Let’s revisit my thesis from late 2020: 🧵 pic.twitter.com/gNFtbOScr2 — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) November 1, 2023

Bitcoin-rally har inspireret store bevægelser i kryptoindustrien. Celestia (TIA), en ny kryptovaluta, er steget med mere end 20% inden for de seneste 24 timer. I de fleste tilfælde har kryptovalutaer en tendens til at samle sig efter deres airdrop. De trækker sig derefter tilbage, da de fleste af insiderne fordeler deres besiddelser.

Til at begynde med er Celestia et blockchain-projekt, der lancerede sit mainnet i denne uge. Udviklerne fakturerer det som det første modulære blockchain-netværk, der vokser i takt med, at antallet af brugere udvides.

Raydium (RAY) token steg også med mere end 30 %, da investorer flyttede til Solanas økosystem. Solana selv er steget med over 500 % fra det laveste punkt i december sidste år. Raydium steg i vejret, da den samlede værdi låst (TVL) i sit økosystem steg.

EOS -prisen er også steget til det højeste punkt siden august. Den er steget med mere end 24 % fra sit laveste punkt i år. I modsætning til andre kryptovalutaer, har EOS ikke skabt nogen større overskrifter på det seneste. Som sådan er dens rally mest på grund af dens korrelation med Bitcoin.

Andre kryptovalutaer som AAVE, Uniswap, Neo og Compound har også sluttet sig til kryptorallyet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.