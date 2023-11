Memeinator (MMTR) prisprognose, mens Aptos og Apecoin gør klar til at låse op for tokens til over $175 mio.

Token-oplåsninger katalyserer generelt negativitet på kryptomarkedet, da de øger aktivudbuddet, hvilket fører til øget salgspres på tværs af handelsplatformene. Aptos og Apecoins token oplåsning vil finde sted henholdsvis den 12. og 17. november. Lad os tjekke, hvad kryptofans kan forvente og Memeinators holdning.

Aptos vil låse op for mønter til en værdi af $157 millioner

Aptos økosystem vil se 24,8 millioner tokens tilføjet til den cirkulerende forsyning fra den 12. november. Projektet vil distribuere aktiverne (til en værdi af 157,92 millioner dollars) til kernebidragsydere, investorer, fonden og APT-fællesskabet.

De ulåste mønter vil sandsynligvis lande på kryptobørserne, hvilket fører til øget salgsmomentum, og som følge heraf sænker kryptoens pris.

Over $20 millioner i Apecoin vil komme i omløb

Apecoin-tokens til en værdi af 20,12 millioner dollars, omkring 4,23 % af den samlede forsyning, er klar til oplåsning den 17. november. Begivenheden vil sandsynligvis forstørre den negative tendens for tokenet. Altcoin reagerede negativt på tidligere oplåsninger, da den var vidne til volatilitet på kort sigt.

De 15,6 millioner APE-mønter vil gå til grundlæggere, Yuga Labs, kassebeholdningen og bidragyderne til lanceringen.

APE handlede til $1,316 ved pressetidspunktet, efter en stigning på 7% inden for den foregående uge. I betragtning af tidligere reaktioner kan den kommende oplåsningsbegivenhed slette tokenets ugentlige gevinster. Analytiker @PiedadYieger stoler på, at tingene kan gå sydpå for Apecoin.

Token-oplåsninger kan give sidelinede handlende en chance for at udnytte kortsigtet volatilitet til at udføre positioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.