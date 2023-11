GBP/USD forex: signal efter BoE og Fed beslutninger

GBP/USD -kursen bevægede sig sidelæns i denne uge, da handlende reflekterede over de seneste handlinger fra Federal Reserve og Bank of England (BoE). Parret forblev fast på 1,2212, hvor det har været de seneste par dage. Denne pris er omkring 7 % under det højeste punkt i år.

BoE og Fed beslutninger

Ugens to største valutanyheder var FOMC- og BoE-rentebeslutningerne. Som det var almindeligt forventet, besluttede de to centralbanker at lade renten være uændret. Fed efterlod amerikanske renter intakte mellem 5,25 % og 5,50 %.

I sin tale forsøgte Jerome Powell at balancere sit udsagn om fremtidige stigninger. Han mener, at de indkommende data som job og inflation vil være vigtige for at afgøre, om man skal hæve eller holde pause.

Markedsreaktionen indebar, at investorerne mener, at banken er færdig med renteforhøjelser. For eksempel trak det amerikanske dollarindeks (DXY) sig tilbage, mens amerikanske aktier og obligationer steg. Dow Jones-indekset sprang med over 500 point torsdag, mens obligationsrenterne faldt til det laveste punkt siden midten af oktober.

Bank of England var mere vag, hvilket forklarer, hvorfor markedsdeltagere har en blandet mening om, hvad de kan forvente. Analytikere hos Deutsche Bank mener, at BoE-renteforhøjelserne har toppet. På den anden side sagde dem hos Goldman Sachs:

”En fladere top i rentebanen indebærer en risiko for, at der kan blive behov for flere stramninger, hvis desinflationsprocessen går i stå, især i betragtning af at arbejdsmarkedet fortsat er stramt. Samtidig er der risiko for tidligere nedskæringer.”

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for GBP/USD-parret være de kommende amerikanske non-farm payroll- data (NFP). Økonomer adspurgt af Reuters mener, at økonomien tilføjede 150.000 job, mens arbejdsløsheden forblev på 3,8%.

GBP/USD teknisk analyse

GBP/USD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at GBP/USD-kursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger. Senest har den dannet et lille trekantmønster. Det forbliver også under 50-dages og 100-dages vægtede glidende gennemsnit (WMA).

Samtidig har Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator peget opad. Derfor er udsigterne for parret stadig bearish, med det oprindelige mål på 1,2030, det laveste punkt den 4. oktober.

Det alternative scenarie er, hvor parret rebounder og tester det psykologiske niveau ved 1.2500.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.