Memecoin (MEME) prisforudsigelse, da Binance annoncerer notering og handel

Binance, en af verdens førende cryptocurrency-børser, skaber overskrifter igen med sin seneste meddelelse om Memecoin (MEME).

Efter den vellykkede lancering af Memecoin på Binance Launchpool er børsen nu indstillet til at notere MEME til handel. Nyheden har vakt nysgerrighed blandt krypto-entusiaster, hvilket har ført til spekulationer om MEMEs prisforløb.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Binance til at liste MEME-handelspar

Copy link to section

Binances skift til listen Memecoin (MEME) forventes at tilføre nyt momentum til meme-møntens marked. Børsen vil tilbyde MEME handel mod flere populære par, herunder MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD og MEME/TRY.

Handelen med disse par er planlagt til at begynde den 3. november 2023 kl. 08:00 (UTC), hvorefter handlende kan besøge Binance for at handle et hvilket som helst af de anførte MEME-par.

Denne fortegnelse bringer Memecoin (MEME) tættere på det bredere cryptocurrency-fællesskab, hvilket giver handlende flere muligheder for at få adgang til og handle med mønten. De forskellige handelspar gør det muligt for brugerne at vælge deres foretrukne handelsmuligheder, hvad enten det er i Bitcoin, Binance Coin eller stablecoins som Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Hvor langt vil prisen på Memecoin (MEME) stige efter notering?

Copy link to section

Da kryptohandlere forventer MEME-handel på Binance, er der spørgsmål om Memecoin (MEME) prisudsigelse, efter at den bliver noteret på verdens største kryptovaluta-børs efter handelsvolumen.

Mens handlende og investorer overvejer MEME’s potentielle prisbevægelse, er det vigtigt at have et overblik over Memecoins rejse, som begyndte med et forsalg, hvor MEME-tokenet skulle til $0,001 pr. token.

Selvom der kan være forskellige meninger om fremtiden for MEMEs pris, er der enighed om, at MEMEs pris er klar til en opadgående bane.

Nogle forudsigelser tyder på, at MEME kunne stige mod $0,01-mærket, hvilket markerer en tidoblet stigning i forhold til dens forudsalgspris. Det er dog vigtigt at huske, at især meme-mønter er kendt for deres volatilitet, og prisforudsigelser bør behandles med forsigtighed.

Memecoin vs Memeinator: slaget om meme-mønter

Copy link to section

Mens Memecoin (MEME) gør modvind med sin forestående notering, er meme-mønten ikke alene i dette rum. En anden bemærkelsesværdig meme-mønt, Memeinator (MMTR), laver også bølger med sit MMTR-forsalg, som er i den femte fase.

Begge projekter har unikke funktioner og mål, som kan adskille dem i det overfyldte mememøntrum.

Memecoin bakket op af et stærkt team med en klar køreplan og vision har til formål at dominere meme-mønterne med innovativ markedsføring og produktlanceringer. Mønten har skabt betydelig interesse, ikke kun på grund af dens meme-inspirerede branding, men også på grund af dens anvendelighed og det Memeland-økosystem, den understøtter.

På den anden side positionerer Memeinator (MMTR) sig også som en dominerende meme-mønt med AI-teknologi, viral markedsføring og en mission om at nå en markedsværdi på 1 milliard dollar. I øjeblikket er prisen på MMTR $0,0125, og den forventes at stige til $0,0133 i den sjette fase af forsalget.

Begge projekter (memecoin og memeinator) har deres styrker og unikke værdiforslag, og konkurrencen mellem dem tilføjer en spændende dimension til mememøntlandskabet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.