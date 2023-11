Polkadot (DOT) prisforudsigelse, da Bitcoin ser modstand på $36K

Altcoin-markedet præsenterer imponerende prisstigninger, da Bitcoin kæmper for at lukke over $35K. BTC svæver på $35.110, mens tyre fortsætter med at regere cryptocurrency-industrien, hvilket presser den samlede værdi af alle digitale mønter til $1,32 billioner på pressetidspunktet.

Midt i de bullish markeder afventer Polkadot massive økosystemudviklinger, hvilket tyder på potentielle DOT-prisstigninger snart.

Polkadots bullish udvikling

Polkadot-udviklere har arbejdet på at forbedre deres projekt. Messari- rapporten viser kryptoens kommende udvikling for den alternative mønt. Først og fremmest fremhæver den færdiggørelsen af Polkadot 1.0, et skridt mod at byde Polkadot 2.0 velkommen.

Også On-chain-indikatorer bekræfter potentielle stigninger for DOT. Indsatte Polkadot-aktiver nærmer sig grænsen på 50 % efter en stigning på 12 % fra kvartal til 49 %.

Ikke desto mindre har de daglige aktive adresser været styrtdykket og lukkede første kvartal på 6.900 og det andet på 5.800. I tredje kvartal faldt tallet yderligere til 5.200. Udvikleraktiviteten, som er forblevet høj, er dog stadig afgørende, når man vurderer den langsigtede prispræstation.

Polkadot er blandt de bedste multikæder med potentiale til at opleve øget efterspørgsel med fortsat udvikling. Desuden kan DOT-udviklere vente på (rettidigt) at levere bullish nyheder, da optimisme dominerer kryptosektoren.

Polkadot prisudsigt

DOT steg 2,81% inden for det seneste døgn for at handle til $4,79 under denne publikation. Altcoinen registrerede imponerende opsving i løbet af de sidste ti dage, og steg fra den 20. oktober laveste på $3,6, da Bitcoin førte opad på markedet. Den steg omkring 15 % i den foregående uge.

Polkadot-prisen vil sandsynligvis afspejle Bitcoins bevægelser. Således kunne DOT klatre til nye højder, da BTC-tyre målretter modstanden til $36K (igen). I mellemtiden har det været udfordrende at overgå $4,82 siden slutningen af august.

DOT-tyre bør dominere støtteområdet til $4,74 for at få priserne til $5,1. Yderligere optrends vil tage alt til $5,42, hvilket åbner stien til $5,8. I mellemtiden bør Polkadot-entusiaster se Bitcoins præstation, mens de afventer optimistisk udvikling fra projektets team.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.