Metacade afslører stort partnerskab med DeFi Kingdoms

Metacade (MCADE), en community-ledet spilplatform, der vinder indpas hurtigt på tværs af blockchain-spiløkosystemet, har endnu et vigtigt partnerskab. Denne gang er det med de legendariske DeFi Kingdoms.

Metacade-teamet afslørede samarbejdet den 3. november og lovede spillere en ny oplevelse, mens de udforsker fordelene ved decentraliseret økonomi og Web3.

Det er en positiv udvikling, der følger spilplatformens kæmpestore MCADE-token afbrænding på 21 millioner, der blev afsluttet den 1. november. Dette ser ud til at have udløst yderligere interesse for Metacade, da prisen på det originale token steg til et flere ugers højdepunkt, en opside, der også faldt sammen med den bredere markedsentusiasme.

Metacade slår sig sammen med DeFi Kingdoms

Hvad angår gaming-økosystemet, så kunne en af de største historier, der sandsynligvis vil være i forgrunden i år, være Metacade.

Projektets vellykkede token-salg og mainnet-lancering bekræftede ikke bare teamets engagement, men viste også den genopblomstring, som den globale gaming-finanssektor oplever.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: https://t.co/Pd8OS1hoNt 🎮🌐 #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade pic.twitter.com/wVBh2LtGUA — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

Med udgangspunkt i GameFi-tilbuddet med DeFi Kingdoms er Metacades måde at skære sig selv en del af markedsandelen på. Potentielt ender dette med at slynge MCADE til et af de bedste spil-tokens i spil-for-tjene-spiløkosystemet.

Hvad giver DeFi Kingdoms på Metacade gamerne?

DeFi Kingdoms er et af de bedste fantasy-rollespil (RPG) på tværs af kæderne, som har lidt af det hele, hvilket kun kan betyde yderligere udbredelse for MCADE.

Udover at være et RPG-spil i retro-art, tilbyder DeFi Kingdoms en decentraliseret udveksling (DEX), likviditetspulje og NFT’er. At blande DeFi og P2E betyder, at dette spil på Klaytn blockchain kunne se mere adgang én gang på Metacade-platformen.

De funktioner og tilbud, der er tilgængelige på DeFi Kingdoms, vil blive suppleret og forbedret af Metacades blockchain-styrker. Spilplatformens lave gasgebyr og hurtige transaktioner er også vigtige aspekter, der betyder, at spillere ikke kun kan optimere medrivende spiloplevelser, men også transaktionsværdi inden for P2E-økosystemet.

Metacade inddrager store spillere indenfor branchen

Metacades seneste partnerskabsnyheder tilføjer et væld af spændende samarbejder med nøglespillere indenfor branchen, som beskrevet på deres hjemmeside.

Bortset fra Polygon Labs-partnerskabet, der blev annonceret i begyndelsen af oktober, har der været andre skelsættende udviklinger i platformens rejse mod at blive et topspilnetværk. De omfatter aftaler med spilstudiet Metastudio, The Sandbox-spilbyggeren DefinityLegend og platformen Metafuse for digitale aktiver.

Alt dette er sket før eller kort efter Metacades længe ventede mainnet-lancering, hvor MCADE også blev børsnoteret på Uniswap, BitMart og Bitget blandt andre kryptobørser.

I mellemtiden er der planer om at integrere og samarbejde med mange flere spilstudier og udbydere, da det er målet at bringe blockchain-spil til den brede befolkning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.