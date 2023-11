XRP, Alchemy Pay, Stellar, KuCoin Token svæver midt i en risiko-på-stemning

Det finansielle marked startede ugen godt og fortsatte det rally, der skete i sidste uge. Bitcoin forblev over $35.000, mens de store amerikanske indekser som Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500 steg.

De fleste altcoins var i det grønne. Ripples XRP-pris sprang med 13% og nåede et højdepunkt på $0,7320, det højeste punkt siden 30. juli. Mønten er steget med mere end 65 % fra det laveste punkt i august. Det har samlet sig efter Securities and Exchange Commission (SEC) opgav sin retssag mod lederen af Ripple Labs.

Alchemy Pays (ACH) tokenpris er også steget kraftigt og nåede et højdepunkt på $0,021, det højeste niveau siden den 14. juli. Det er steget med over 61 % fra det laveste niveau i denne måned. Tokenet steg, efter at udviklerne antydede en stor nyhed i økosystemet.

Det er endnu ikke klart, hvad nyheden bliver. Nogle analytikere mener, at Binance vil godkende sit gearede token i sit økosystem. Historisk set stiger kryptovalutaer efter at være blevet noteret på store børser som Binance og OKB.

KuCoin Token (KCS) pris har gjort et stærkt bullish comeback på det seneste. KCS-tokenet fløj til et højdepunkt på $5,66, hvilket var 58% over det laveste punkt i september. Andre udvekslingstokens som OKB, Uniswap (UNI) og Cronos (CRO) sprang, da investorer flyttede tilbage til kryptovalutaer.

De andre toppræsterende kryptovalutaer i mandags var Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective og Gala var blandt de bedst ydende kryptovalutaer.

Dette rally faldt sammen med den forbedrede stemning på det bredere marked. Det amerikanske dollarindeks (DXY) har trukket sig tilbage, mens frygt- og grådighedsindekset er steget gradvist, selvom det forbliver i grådighedszonen.

Derudover er amerikanske aktier steget tilbage i de seneste par uger. Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene havde deres bedste uge i år. Obligationsrenterne er også faldet.

Den vigtigste katalysator for rallyet var sidste uges rentebeslutning fra Federal Reserve. I den lod banken renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Fed-formanden antydede, at banken vil forblive uændret resten af året.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.